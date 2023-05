Franquia de Velozes e Furiosos está entre as 10 campeãs de bilheteria; veja a lista

Novo filme da franquia de Velozes e Furiosos contará com a participação da cantora brasileira Ludmilla

A série de filmes de Velozes e Furiosos está chegando ao seu final. Deixando uma legião de fãs para trás, a franquia circula pela lista das maiores bilheterias da história do cinema. Até o momento, a produção arrecadou cerca de US$ 6,62 bilhões.

Com a chegada do décimo episódio nesta semana, mais especificamente na próxima sexta-feira, no dia 19 de maio, pode fazer com que a colocação na lista suba. Além disso, o novo filme conta com a participação da cantora brasileira Ludmilla.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Veja a lista das 10 franquias de filmes mais bem sucedidas da história:

10 - X Men: Com seu primeiro filme sendo lançado no ano de 2000, a franquia teve muito sucesso durante as 12 produções nas telonas. Além disso, dois mutantes específicos, Deadpool e Wolverine, acabaram criando novas séries por si só. A franquia arrecadou um total de US$ 6,08 bilhões. O maior sucesso foi Deadpool 2, que arrecadou sozinho US$ 785 milhões.

9 - Universo Expandido da DC: Por enquanto, o universo da produtora DC Comics possui 12 filmes, que juntos arrecadaram cerca de US$ 6,35 bilhões. Tudo começou com Batman Vs Superman, A Origem da Justiça e Mulher Maravilha. Os melhores resultados foram de Aquaman, com US$ 1,148 bilhões.

8 - Velozes e Furiosos: Ainda sem incluir os resultados de Velozes e Furiosos 10, a franquia arrecadou um total de US$ 6,62 bilhões. O principal filme foi Velozes e Furiosos 7, por enquanto, com US$ 1,515 bilhões. Começando com a história de corridas de rua, a série de filmes evoluiu para intrigas internacionais e espionagem.

7 - Batman: Começando com Batman Begins, no ano de 2005, sucesso estrelado pelo ator Christian Bale, com direção de Christopher Nolan, os filmes mudaram a forma como o morcegão era visto, chegando ao nível de fenômeno mundial. A trilogia de Nolan ainda incluiu Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, e Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. No total, foram lançados 17 filmes, com o total arrecadado de US$ 6,84 bilhões.

6 - Vingadores: Parte do UCM, o Universo Cinematográfico Marvel, possui por si só uma franquia de sucesso. Com somente 4 filmes, os Vingadores de Tony Stark e amigos teve um faturamento de US$ 7,76 bilhões. O Vingadores: Ultimato foi o campeão da franquia, com cerca de US$ 2,797 bilhões. Nenhum dos quatro tiveram menos de US$ 1 bilhão.

5 - 007: A saga de James Bond já teve 27 filmes, somando um total de US$ 7,83 bilhões. O principal e mais lucrativo dos longas foi 007: Operação Skyfall, que tem o britânico Daniel Craig no papel principal, com cerca de US$ 1,108 bilhões.

4 - Harry Potter: Achou mesmo que o bruxinho mais famoso da história iria ficar de fora? Mesmo surpreendentemente fora do Top 3, as histórias escritas pela inglesa J.K. Rowling tiveram 11 representações no cinema, somando US$ 9,66 bilhões de faturamento.

3 - Homem-Aranha: Tendo 12 aventuras diferentes nas telonas, o sucesso começou com o filme de 2002, dirigido por Sam Raimi, com Tobey Maguire no papel principal do herói. Já o filme mais lucrativo foi estrelado por Tom Holland, o Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, somando US$ 1,921 bilhões.

2 - Star Wars: Em 12 filmes lançados, a franquia criada por George Lucas arrecadou aproximadamente um total de US$ 10,32 bilhões, sendo que o longa que mais lucrou foi o episódio 7, em Star Wars: O Despertar da Força, com cerca de US$ 2,068 bilhões.

1 - UCM: Claro que o campeão da bilheteria não poderia ser outro a não ser o Universo Cinematográfico Marvel. Com um total de 32 filmes lançados, a franquia alcançou a impressionante marca de US$ 28,77 bilhões de dólares. O principal filme foi Vingadores: Ultimato, como já mencionado anteriormente. E não está nem perto de acabar, sendo que mais 10 filmes estão programados para serem lançados pelo estúdio de sucesso.