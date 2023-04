Ludmilla mostrou talento como atriz antes de Velozes e Furiosos; relembre

Com alguns filmes no currículo, Ludmilla já marcou presença nas telonas ao lado de estrelas do cinema

Ludmilla (28) surpreendeu a web ao anuciar a sua participação no filme Velozes e Furiosos 10, contracenando ao lado de Vin Diesel (55). Essa, porém não é a primeira vez que a cantora mostrou talento na atuação. Com alguns longas no currículo, a atriz já marcou presença nas telonas ao lado de estrelas do cinema.

Em 2019, Ludmilla estrelou a comédia romântica O Amor Dá Trabalho, ao lado de atores como Leandro Hassum (49), Bruno Garcia (52), Flávia Alessandra (48), Dani Calabresa (41), Helio de la Peña (63), Falcão (45) e Maria Clara Gueiros (57). No filme, a atriz interpretou Yassan, uma divindade que decide o futuro de um espírito recém desencarnado e preguiçoso. "Fiquei super feliz quando recebi o convite para participar do longa. Estou ansiosa para estrear no cinema, ainda mais ao lado de um elenco tão sensacional", contou ela sobre o papel em entrevista à revista Marie Claire antes do longa estrear.

Outro filme no qual a cantora mostrou seu talento na frente das câmeras foi Moscow. Na produção brasileira, inspirada em histórias em quadrinhos, Ludmilla acompanha Thaila Ayala (37), Jennifer Nascimento (29), Bruno Fagundes (33) e muitas outras estrelas em uma trama cheia de ação, vingança e mistério. A história gira em torno da personagem Vall, interpretada por Thaila Ayala, que é gerente de um clube de jazz chamado Moscow. No filme, Ludmilla ainda chegou a encenar um beijão com a protagonista.

