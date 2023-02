Inspirada em vilã, Ludmilla surge com look arrasador para o Carnaval mineiro

A cantora Ludmilla surgiu vestida de 'Hera Venenosa' para comandar o Carnaval de Minas Gerais

Ludmilla(27) impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar o look arrasador que escolheu para comandar o carnaval de Minas Gerais neste sábado, 18.

Em seu perfil no Instagram, a cantora postou uma sequência de fotos mostrando os detalhes de sua fantasia de Hera Venenosa, inspirada na vilã da DC Comics. O look da artista contou com um body cheio de folhas, os cabelos vermelhos, unhas verdes e alguns acessórios na cabeça.

"Hoje meu nome é Hera Venenosa e vou hipnotizar você, Minas Gerais!", disse Ludmilla na legenda da publicação, ganhando diversos elogios. "Que delícia ser hipnotizada por essa grande gostosa", comentou Brunna Gonçalves, esposa da cantora. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "Ela é maravilhosa", falou uma fã.

Confira a fantasia de Ludmilla para o Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla gasta fortuna em ingressos

Quem acompanha a carreira de Ludmilla, sabe que ela tinha o nome artístico de MC Beyoncé, homenagem à cantora norte-americana de quem é declaradamente fã. Os anos passaram, as coisas mudaram, a carioca ficou milionária, mas a paixão pela diva pop segue intacta. Prova disso é que ela já gastou R$ 130 mil só em ingressos para a turnê de Beyoncé neste ano, na qual assistirá sete apresentações. "Trabalhei para isso. Te amo", escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!