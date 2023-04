Atualidades / Casamento

Ludmilla diz que tem relação fechada com Brunna Gonçalves, mas conta que existe uma exceção

Convidada do 'Quem Pode, Pod', cantora Ludmilla fala sobre casamento com Brunna Gonçalves e revela combinado do casal

Ludmilla fala sobre casamento com Brunna Gonçalves e revela combinado da relação - Reprodução/YouTube