Ludmilla curte dia na praia com a esposa, Brunna Gonçalves, e exibe corpão sarado

Em dia de folga, Ludmilla renova o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro e é fotografada só de biquíni fininho

A cantora Ludmilla (27) aproveitou a tarde de folga nesta segunda-feira, 17, para renovar o bronzeado ao ar livre. A musa foi flagrada enquanto se divertia em uma praia no Rio de Janeiro com a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves (31), e outros amigos.

Ela apareceu deslumbrante ao ostentar o seu corpaço sarado em um biquíni preto fininho. Por sua vez, a esposa dele escolheu um biquíni rosa estilo fio-dental. As duas foram fotografadas enquanto foram ao mar se refrescar no dia quente no litoral carioca.

Há poucos dias, Ludmilla deu um presente luxuoso para Brunna Gonçalves. Ela surpreendeu a amada com um carrão de presente após a dançarina tirar a sua CNH. O automóvel escolhido é uma Land Rover Discovery na cor preta, avaliada em R$ 730 mil.

"Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem pra mim! Meu amor me deu esse carrão! Te amo, minha vida. Sou infinitamente grata por tudo o que você faz por mim. Não tenho nem palavras. Eu tenho um carro", escreveu a bailarina em seu Instagram.

Fotos: Dilson Silva e Fabricio Pioyani / AgNews

Ludmilla e Brunna fazem planos de ter um filho

A ex-sister e bailarina Brunna Gonçalves (31) e a cantora Ludmilla (27) estão dispostas a aumentar a família. Em entrevista ao Gshow, nesta quarta-feira, 1º, a dançarina comentou que elas querem um filho, mas que os planos ainda não devem se concretizar neste ano.

“Já sabemos quando a gente vai querer ter. A gente já sabe de tudo. Não vai ser neste ano, pois ainda temos muitos projetos profissionais. Ludmilla tem muitas músicas para lançar, eu quero empreender e em breve vou lançar um produto para cabelos com meu nome. Já está batido o martelo, agora é só esperar o momento certo. Está planejado, só que não vai ser por agora”, adiantou Brunna.

Ela e Ludmilla se conheceram em 2015, quando a bailarina fez um teste para o balé da funkeira. Elas oficializaram o relacionamento em 2018, mas só o assumiram publicamente em junho de 2019.