Recém habilitada, Brunna Gonçalves ganha supercarro de presente da esposa, Ludmilla

O carrão foi um presente da Ludmilla pra esposa que acabou de tirar a CNH e custa mais de 725 mil reais!

Brunna Gonçalves (30), é a mais nova habilitada para dirigir e já está motorizada! A dançarina fez a prova para tirar sua CNH, nesta quinta-feira,13, e ganhou um carrão importado de Ludmilla após passar na prova.

Ao chegar em casa depois de realizar o exame, Brunna foi surpreendida pela esposa com o veículo, estacionado na entrada da casa delas com um laço vermelho. O automóvel é uma Land Rover Discovery na cor preta, avaliada em R$ 730 mil.

"Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem pra mim! Meu amor me deu esse carrão! Te amo, minha vida. Sou infinitamente grata por tudo o que você faz por mim. Não tenho nem palavras. Eu tenho um carro", escreveu a bailarina em seu Instagram.

Durante a madrugada, Brunna apareceu em suas redes sociais treinando baliza antes do exame oficial. "Fiz tudo com bastante calma, tranquilidade e lembrando de todas as etapas que o Diego [instrutor] me ensinou. Aprovada!", comemorou, posando ainda com o documento em mãos. "Como eu sonhei com essa foto, com esse momento!", completou.

Sem saber que ganharia o carro, ela fez selfie no veículo da autoescola e brincou: "Já testando para quando eu tiver no meu carrinho".

Nasceu! Viih Tube e Eliezer publicam primeira foto com a filha

Finalmente! Viih Tube e Eliezer celebraram o nascimento de sua primeira filha, Lua. Eles publicaram uma foto sem mostrar o rostinho da bebê e surpreenderam ao contar sobre o dia do parto da pequena.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 às 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", escreveram os papais na legenda da foto do Instagram.

"E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", escreveu a mais nova coruja do pedaço, brincando com o signo da filha.