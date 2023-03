Brunna Gonçalves fala sobre os planos de ser mãe com a cantora Ludmilla: "Já sabemos quando"

Bailarina Brunna Gonçalves revelou já ter batido o martelo com a cantora sobre os detalhes

A ex-sister e bailarina Brunna Gonçalves (31) e a cantora Ludmilla (27) estão dispostas a aumentar a família. Em entrevista ao Gshow, nesta quarta-feira, 1º, a dançarina comentou que elas querem um filho, mas que os planos ainda não devem se concretizar neste ano.

“Já sabemos quando a gente vai querer ter. A gente já sabe de tudo. Não vai ser neste ano, pois ainda temos muitos projetos profissionais. Ludmilla tem muitas músicas para lançar, eu quero empreender e em breve vou lançar um produto para cabelos com meu nome. Já está batido o martelo, agora é só esperar o momento certo. Está planejado, só que não vai ser por agora”, adiantou Brunna.

Bruna conta que já pensa sobre procedimentos estéticos que poderá fazer após o parto: “Já coloquei silicone e me sinto bem. Depois da maternidade, não sei como meu corpo vai reagir. Mas, se precisar, faço uma lipo, coloco silicone... Já batemos o martelo sobre a maternidade”, disse ela.

Brunna já havia falado outras vezes sobre o sonho de ser mãe. Ela revelou em entrevista ao influencer Matheus Mazzafera, em maio de 2022, que pretende engravidar.

Ela e Ludmilla se conheceram em 2015, quando a bailarina fez um teste para o balé da funkeira. Elas oficializaram o relacionamento em 2018, mas só o assumiram publicamente em junho de 2019.

Brunna Gonçalves entrega detalhes da maratona de Carnaval ao lado de Lud

Brunna Gonçalves vivou uma verdadeira maratona nos dias de Carnaval. Ao lado da esposa, a cantora Ludmilla, a dançarina revela que passa dias sem dormir, contando os minutos para conseguir equilibrar os compromissos e o tempo para se arrumar."Não durmo em nenhum momento", conta, em conversa com a CARAS Brasil.

Apesar do cansaço e correria, ela assegura que faz tudo com muita facilidade, já que adora os dias de folia. "É a época do ano que eu mais amo, então faço com muito gosto. Conto as horas para chegar o Carnaval”.