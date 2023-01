Em documentário, Kevin o Chris fala sobre sua carreira e ligação com Deus

O funkeiro falou sobre sua carreira no projeto 'Kevin O Chris: O Doc', que conta com quatro episódios

Kevin O Chris (25), um dos principais nomes do funk carioca, lançou nesta quinta-feira, 12, um documentário que conta sua trajetória na música. O projeto, intitulado de Kevin O Chris: O Doc, está disponível no YouTube, e conta com quatro episódios.

Na produção, o cantor abre o coração sobre as dificuldades que enfrentou para estourar na música, e também deu detalhes sobre sua ligação com Deus. O artista revelou que a sua fé foi essencial para ele conquistar o sucesso em sua carreira.

"Nasci em berço evangélico, tá ligado? Conheci a música através disso, foi na bateria da igreja", relembrou o hitmaker sobre o início de sua trajetória. Kevin ainda ressaltou que mesmo não seguido caminho no meio gospel, sua crença foi um dos pilares de sua carreira, sendo seu norte em todas as etapas de sua vida.

Dificuldades na carreira

Em um dos episódios do documentário, Kevin O Cris também falou sobre as dificuldades que enfrentou em sua carreira, e confessou que chegou a pensar em desistir da música. Contudo, segundo o funkeiro, foi nesse momento que ele sentiu a presença de Deus e viu sua vida mudar.

"Eu fiquei me questionando: 'Será que a vida é assim mesmo? E eu questionei a Deus. Naquela hora, eu senti a presença de Deus, senti uma parada falando comigo assim: ‘'ontinua, continua'", revelou ele, que ficou bastante confiante.

Pouco tempo depois, Kevin viu suas canções chegarem no topo das paradas musicais. "Passou cerca de dois meses ou um mês e minha música explodiu", relembrou ele, contando que um dos trechos de 'Tipo Gin' ele fala sobre essa conexão que o mantém forte,

"É inexplicável. É a música que eu mais coloco a parada que me ajuda aqui, que é meu individual e que eu nunca esqueci, a igreja e Deus. Então essa foi uma música, que no começo dela, eu meti um bagulho mais pro astral, pro lado bom e mais para a energia de Deus", contou ele.

"Sua graça e sua energia / É coisa mais linda vibe surreal / Conectado a essa pura magia / Que me contagia eu não me sinto mal", diz o trecho da faixa que se tornou um dos maiores hits da carreira de Kevin alcançando mais de 189 milhões de visualizações no clipe oficial do Youtube.

