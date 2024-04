Em comemoração ao novo álbum, Beyoncé fará festa no Brasil, diz jornalista

Em meio ao grande sucesso do álbum 'Cowboy Carter', Beyoncé realizará uma festa de lançamento no Brasil ainda este mês, segundo jornalista

O novo álbum de estúdio de Beyoncé, Cowboy Carter, já é sucesso! Após sua passagem pelo Brasil no final de 2023, a cantora realizará uma festa de lançamento em São Paulo ainda em abril. A informação foi dada pelo jornalista José Norberto Flesch.

Flesch fez o anúncio da notícia em seu perfil no X - antigo Twitter - junto com um link para que os fãs se inscrevam. "Beyoncé terá festa no Brasil para lançamento do novo álbum", disse ele na postagem. O evento será no dia 10 de abril e a equipe responsável vai anunciar os vencedores a partir do dia 8. Ainda não há confirmação da presença da cantora.

O nono álbum de Beyoncé trouxe um foco no estilo country, inclusive, a música Texas Hold'em logo virou sucesso nas paradas musicais. Além disso, neste novo projeto, ela usou um pequeno trecho de funk de DJ brasileiro.

Beyoncé terá festa no Brasil para lançamento do novo álbum.



“CLUB COWBOY” acontece no dia 10 de abril, em São Paulo.



Link: https://t.co/tpSNKVF9ze — José Norberto Flesch (@jnflesch) April 4, 2024

Funkeiro que aparece em novo álbum de Beyoncé não sabia de parceria

Destaque nas plataformas digitais desde o lançamento do novo álbum de Beyoncé (46), DJ Mandrake revelou que não foi contactado pela equipe da diva pop antes da divulgação do projeto Cowboy Carter. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o coração sobre como o trabalho da cantora tem feito mudar completamente os rumos de sua carreira.

"Pra mim foi tudo uma surpresa, desde o lançamento quanto a inclusão dos créditos. Eu até admito que foi melhor assim, ser surpreendido é mais saboroso. É outra energia. Beyoncé sabe causar impacto até na hora da surpresa", afirma.

Em Cowboy Carter, Mandrake aparece nos créditos da música Spaghettii, a qual Beyoncé usa um trecho de Aquecimento das Danadas, funk que já virou um clássico para os amantes do gênero. Gravada oficialmente há 19 anos, a faixa apenas ganhou versão digital para circular nas plataformas há pouco mais de 12 anos.

"Beyoncé fez com que o mundo todo conhecesse todo meu acervo de hits", comemora Mandrake, que tem recebido quase que diariamente mensagens carinhosas de novos fãs: "Fui acolhido de uma forma incrível por eles, gratidão máxima. Me sinto um pássaro no ninho certo".

Depois do sucesso que tem feito não apenas entre os brasileiros, o funkeiro reflete que todo o seu esforço profissional valeu a pena. "O balanço que eu faço hoje da minha carreira é que eu estava certo quando comecei a fazer muitos aquecimentos. Fui chamado de maluco, que isso não iria dar em nada por não ter voz, que não iria render nada financeiramente e realmente eles estavam certos, mas mesmo assim eu continuei na minha intuição", avalia.

"Algo me falava que aquilo que eu estava fazendo iria me levar em algum lugar e não é que está me levando? Demorou anos, mas tudo que é rápido vai rápido, tudo que é demorado é porque está sendo feito para se eternizar", dispara.