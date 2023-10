É pai ou não? Vitão revela resultado de exame de DNA após nascimento de criança

Vitão grava vídeo para revelar se é pai ou não da filha recém-nascida de Suelen Gervásio

O cantor Vitão revelou o resultado de exame de DNA que fez para saber se é ou não o pai da bebê Nina, filha de Suelen Gervásio. Nesta sexta-feira, 27, ele gravou um vídeo no Instagram para contar o resultado do exame.

Vitão contou que não é o pai da criança. Ele era um dos nomes apontados por Suelen como possível pai da criança, mas ela deixou para fazer o exame de DNA após o nascimento da criança. Agora, o resultado foi revelado.

"Boa tarde, estou fazendo esse vídeo para esclarecer e por um ponto final nessa história que vem permeando a minha vida nos últimos meses, envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem. Então eu não tenho a paternidade dessa criança e peço, desde já, que parem de envolver essa criança com meu nome, de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela desde antes de nascida. Peço para que todos os veículos também de imprensa e de fofoca se atentem a isso e nas próximas vezes busquem as informações mais a fundo, busquem ter informações mais sólidas antes de publicar as coisas porque isso mexe muito com a vida de muita gente", disse ele.

Por fim, ele pediu respeito e carinho com a família de Suelen. "E peço compaixão e amor e carinho por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente porque tudo respinga nessa criança no fim. Agradeço ao carinho, apoio de todos os meus fãs e desejo tudo de bom para essa família. Obrigado", escreveu.

Suelen Gervásio mostrou o rosto da filha pela primeira vez

A modelo Suelen Gervásio encantou os fãs ao mostrar o rosto da filha, Nina, pela primeira vez. Desde o nascimento da menina, ela evitou mostrar fotos do rosto da menina para preservá-la até se sentir confortável. Agora, ela exibiu aos imagens para seus fãs.

As fotos foram feitas durante o ensaio newborn da menina em seus primeiros dias de vida. "Eu queria poder expressar o que eu sinto por você em palavras! Mas eu não consigo, eu te amo parece pouco e eu não vivo sem você, é raso demais comparado ao meu sentimento de ser a sua mãe! Filha, você me apresentou o verdadeiro amor! A vida é boa com você minha Nana", escreveu.