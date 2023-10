Suelen Gervásio mostra o rosto da filha pela primeira vez

Suelen Gervásio exibe foto do ensaio newborn de sua primeira filha, que pode ser fruto da relação com Vitão

A modelo Suelen Gervásio encantou os fãs ao mostrar o rosto da filha, Nina, pela primeira vez. Desde o nascimento da menina, ela evitou mostrar fotos do rosto da menina para preservá-la até se sentir confortável. Agora, ela exibiu aos imagens para seus fãs.

As fotos foram feitas durante o ensaio newborn da menina em seus primeiros dias de vida. "Eu queria poder expressar o que eu sinto por você em palavras! Mas eu não consigo, eu te amo parece pouco e eu não vivo sem você, é raso demais comparado ao meu sentimento de ser a sua mãe! Filha, você me apresentou o verdadeiro amor! A vida é boa com você minha Nana", escreveu.

Vale lembrar que a bebê pode ser fruto do relacionamento de Suelen Gervásio com Vitão. Porém, eles ainda não revelaram publicamente se já fizeram o teste de DNA ou não. Isso porque dois artistas foram apontados como possíveis pais da menina, Vitão e Matuto.

Durante a gravidez de Suelen, eles até compartilharam um comunicado juntos sobre o desejo de apoiarem a criança e a mãe. "Nós dois estamos tomando uma decisão que todo homem deveria tomar: se sabe que pode ser pai de uma criança, ele já deveria pedir logo o exame de DNA desde antes do nascimento ou no nascimento e não esperar a mãe pedir. Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo com a advogada da Suelen e com ela própria para que este seja nosso primeiro e último comunicado público conjunto sobre o nascimento de Nina, preservando-a", finalizaram.

O nascimento de Nina

Nasceu no dia 27 de setembro, a pequena Nina, filha da modelo Suelen Gervásio. Ela foi apontada como suposta filha do cantor Vitão, história que gerou muita repercussão nas redes sociais no início deste ano.

Ao anunciar a chegada da filha, a modelo posou ao lado da pequena e se declarou à herdeira. "Não falta mais nada", disse ela na legenda da publicação. No clique, a herdeira surge embolada em uma cobertinha no colo da mamãe.