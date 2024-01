É ou não é? Sidney Magal abre o jogo sobre sua sexualidade

Em declaração sincera, o cantor Sidney Magal revela como se identifica quando o assunto é a sexualidade: 'Me dou o direito'

O cantor Sidney Magal surpreendeu ao falar sobre sua sexualidade em nova entrevista na TV. No programa Roda Viva, da TV Cultura, ele contou que se identifica como bissexual, mas confessou que ainda não teve experiências com o mesmo gênero.

“Me dou o direito de dizer que eu sou [bissexual] apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual”, disse ele, e completou o seu pensamento. “O fato de vocie entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. Esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não”.

Então, o artista contou que já teve interesse por outro homem. “Antes de ser conhecido como Sidney Magal, eu tinha um amigo que era bailarino. Ele era tão cativante que eu comecei a duvidar da minha sexualidade. Conversamos muito sobre isso. Ele falou: ‘Se você tiver livre, à vontade, conte comigo’. Mas isso aí passou e nunca aconteceu”, relembrou.

“Me dou o direito de dizer que sou bissexual, apesar de nunca ter experimentado”, declara Sidney Magal no #RodaViva. pic.twitter.com/VxlljjeGD6 — Roda Viva (@rodaviva) January 16, 2024

Sidney Magal foi internado em 2023

O cantor Sidney Magal deu um susto nos fãs nos últimos tempos ao ser internado por causa de um pico de pressão em junho de 2023. Na época, ele relembrou o que ouviu do médico ao ser internado. Além disso, ele contou se pretende se aposentar.

“Eu me assustei [com o pico de pressão]. Mas, chegando ao hospital, o médico me disse: 'Dê graças a Deus. Foi um acidente vascular muito pequeno. Foi uma coisa mínima, em uma região do cérebro que não vai te afetar absolutamente em nada'. E não afetou. Nenhum movimento, nada”, disse ele ao jornal Estadão.

Então, ele respondeu ao ser questionado se pensa em uma futura aposentadoria. “Vai ser tão gostoso viver da memória de tudo que eu construí tanto quanto estar vivenciando minha carreira. Vou adorar contar para as pessoas que fui uma pessoa brilhante no que eu fiz. Viver de lembranças também é uma vida que a gente tem que saber viver. Quando a vida não se apresentar mais para mim de maneira intensa no palco, serei apenas o vovô da Madalena”, contou ele.