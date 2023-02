João Bosco & Gabriel celebram parceria com Jottapê

João Bosco & Gabriel revelam que Jottapê topou fazer nova parceria sem pensar duas vezes: 'Tem uma energia fenomenal'

João Bosco & Gabriel celebram nesta sexta-feira, 10, o lançamento da primeira parte do projeto audiovisual 'Dois Lados', que reflete as personalidades distintas da dupla: “Tem um lado mais paredão e outro lado mais romântico.” para agradar todos os fãs. Entre as sete canções, o DVD conta com três faixas inéditas, incluindo parcerias de sucesso.

Os sertanejos, inclusive, prometem hits que devem viralizar, incluindo uma faixa de brega funk com Jottapê, chamada “Um Meia Zero”, que chega com um videoclipe na mesma data. Durante a conversa, eles contaram que assim que o funkeiro ouviu a música pela primeira vez topou a parceria na hora e rasgaram elogios para o artista: “O trabalho dele é muito incrível.Tem uma energia fenomenal! Um cara humilde, um cara do bem”, revelaram.

Eles ainda contaram que essa faixa representa o lado mais descontraído e divertido da dupla e deram como exemplo, alguns hits de sucesso, que inspiraram a novidade como “Alô Ex Amor” e “Localiza Aí Bebê”. João Bosco & Gabriel, inclusive, contaram que a opinião dos fãs foi decisiva na escolha das faixas: “Cada música foi escolhida com muito carinho, porque conhecemos o gosto dos nossos fãs.”, disseram.

Mas as novidades não param por aí! A dupla já adiantou que o projeto contará ainda com o lançamento do volume 2, previsto para o primeiro semestre de 2023. Além de Jottapê e Clayton & Romário, a segunda e última parte promete participações especiais de outros cantores de peso, como João Neto & Frederico e Luiza Martins.

Relembre sucessos de João Bosco & Gabriel

Assim que entraram para o time da Som Livre em maio do ano passado, João Bosco & Gabriel lançaram um EP recheado de sucessos. O álbum ‘Cola aqui’ teve cinco faixas e três delas foram hits marcantes: 'Solteirando', 'Alô Ex-Amor' e 'Assume a Gente.' Além dessas canções, a dupla também brilhou em 'Noiva Errada' e 'Coração Se Livrou'.