Dupla João Bosco & Gabriel assinam com nova gravadora e lançam último EP do projeto 'Cola Aqui'

João Bosco & Gabriel entraram para o time da Som Livre já com uma grande novidade, lançando o último EP do projeto 'Cola Aqui'

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 17h02

A dupla João Bosco & Gabriel estão cheios de novidade para os fãs. A dupla acaba de assinar com a Som Livre e já lançam seu primeiro trabalho com a gravadora, na próxima sexta-feira, 3.

A dupla irá lançar a última parte do projeto Cola Aqui, com um EP de 5 faixas, com duas canções inéditas e três músicas que já são sucessos.

A música de trabalho é a inédita Noiva Errada, que vai cantar com um clipe no YouTube, que será lançando também na sexta-feira, 3. Além de Noiva Errada, completam o EP tem ainda a inédita Coração Se Livrou e os hits, Solteirando, Alô Ex-Amor e Assume a Gente.

"Vamos fechar o ciclo de lançamentos deste trabalho incrível que fizemos com muito carinho e tivemos uma resposta surpreendente do público", revelou a dupla.

Confira um dos sucessos de João Bosco & Gabriel que estará no EP Cola Aqui Pt. 3: