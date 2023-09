Dulce Maria se emociona em performance e é ovacionada por público durante show

Em turnê com o grupo RBD, Dulce Maria não conteve a emoção ao receber carinho do público durante show no Madison Square Garden

Em turnê mundial 'Soy Rebelde Tour', do grupo RBD, Dulce Maria não conteve a emoção ao ser ovacionada no Madison Square Garden, nos Estados Unidos, pelo público de mais de 20 mil pessoas, durante sua performance na música 'No Pares'.

Com um símbolo da paz ao fundo, que há muito tempo é sua marca registrada, a cantora, que voltou a usar os fios ruivos como na época em que interpretava a personagem Roberta na novela, enlouqueceu o estádio ao performar uma das músicas que marcaram toda a trajetória do grupo. A canção traz uma mensagem de motivação sobre não desistir diante dos desafios e adversidades que surgem na vida, e contribuiu para deixar o momento ainda mais especial.

Dulce, que tem uma forte conexão com o público, foi acompanhada pelos fãs, que entoaram o single em uma só voz. Ao fim da canção, a plateia presente na arena foi ao delírio, aplaudindo e ovacionando a artista com gritos de admiração, a deixando visivelmente emocionada.

O próximo show do RBD, que reúne Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez nos palcos após 15 anos do fim do grupo, acontece nesta sexta-feira, 1º, e marca dois dias consecutivos de apresentações com lotação máxima, uma vez que todos os ingressos foram esgotados.

Confira o vídeo:

Shows no Brasil

No Brasil, a turnê 'Soy Rebelde' vai passar por São Paulo e Rio de Janeiro, totalizando 8 apresentações. Todos os ingressos estão esgotados.

Confira os locais dos shows:

9 de novembro - Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro

10 de novembro - Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro

12 de novembro - Estádio do Morumbi, em São Paulo

13 de novembro - Estádio do Morumbi, em São Paulo

16 de novembro - Allianz Parque, em São Paulo

17 de novembro- Allianz Parque, em São Paulo

18 de novembro - Allianz Parque, em São Paulo

19 de novembro - Allianz Parque, em São Paulo