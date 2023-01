Drake tem mansão invadida e furtada em Los Angeles

Equipe de segurança de Drake descreve suspeito e polícia prende pessoa que se encaixa com descrição na região carregando objeto da casa

Na madrugada desta sexta-feira, 27, a mansão do rapper canadense Drake (36) foi invadida e furtada em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site de notícias norte-americano TMZ. De acordo com informações, um homem teria invadido a residência e sido visto pela equipe de segurança do artista enquanto saía carregando um objeto, que não foi divulgado.



Então, os profissionais de segurança do cantor chamaram a polícia local, que acabou encontrando um homem que se encaixava na descrição feita do suspeito caminhando pelo bairro um pouco depois, com um suposto objeto roubado em suas mãos. Drake não estava em casa no momento.



Não é a primeira vez que isso acontece. A mansão do rapper já tinha sido invadida no mês de julho do ano passado, quando um homem de 23 anos foi preso enquanto entrava na residência, alegando que o cantor seria seu pai. Drake comprou o imóvel em 2022, pelo valor de R$384 milhões. Antes, ele era do cantor Robbie Williams.

Drake precisa pausar show após fã cair do mezanino de teatro

Ainda nesta semana, no último domingo, 22, o rapper canadense precisou interromper seu show no Apollo Theater, após um fã cair do mezanino do local direto para a pista, em cima de outros espectadores. Segundo o Page Six, uma fonte que estava no local informou que o homem acabou pulando sozinho do nível mais baixo do mezanino para a pista, pois estava animado demais.

O rapper foi avisado na hora e interrompeu o show, perguntando se seus fãs estavam bem. “Ninguém se machucou”, avisou a equipe do rapper canadense ao público que estava ali para curtir a performance especial do artista, depois de conferir que o homem que havia caído de tão alto estava realmente bem