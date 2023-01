Drake precisa pausar show após fã cair do mezanino de teatro

Rapper canadense Drake faz apresentação elogiadíssima no Apollo Theater, em Nova York, mas fã caindo rouba a cena

Na noite deste domingo, 22, o rapper canadense Drake (36) fez uma apresentação que foi muito elogiada no Apollo Theater, em Nova York, nos Estados Unidos da América. Porém, um detalhe estranho chamou a atenção. O show precisou ser pausado após um fã cair do mezanino do local para a pista, em cima de outras pessoas que assistiam ao show.

De acordo com a página de notícias norte-americana Page Six, uma fonte que estava no local informou que o homem acabou pulando sozinho do nível mais baixo do mezanino para a pista, pois estava animado demais. O rapper foi avisado na hora e interrompeu o show, perguntando se seus fãs estavam bem.

Após conferir que o homem que acabou caindo estava bem, Drake continuou o show normalmente. “Ninguém se machucou”, avisou a equipe do rapper canadense ao público que estava ali para curtir a performance especial do artista.