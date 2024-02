Dois meses de miojo e quase despejo, Gusttavo Lima sofreu antes da fama

Entrevista de 2014 viraliza e mostra como Gusttavo Lima sofreu antes de conquistar fortuna; cantor passou perrengues antes de ser o "embaixador'

O cantor Gusttavo Lima antes de viver em uma mansão, que mais parece um palácio por fora, e de andar em carros de luxo, jatinho particular e outras coisas mais, já vivenciou momentos de dificuldade.

Prova disso é uma entrevista de 2014 que ele concedeu à Marília Gabriela contando alguns dos perrengues que enfentou antes da fama. O trecho em que revelou coisas chocantes acabou sendo revisto.

“Eu esperava os barzinhos abrir as portas para mim, mas ninguém abria. Eles queriam que eu cantasse de graça, mas eu tinha que comer e pagar aluguel”, comentou na ocasião como foi seu início de carreira.

Durante a participação do programa De Frente Com Gabi, que passava no SBT, Gusttavo Lima contou que ficou durante dois meses comendo apenas macarrão instantâneo para conseguir pagar as contas.

“Eu passei dois meses comendo miojo. Comprei R$60 de miojo e o cara do apartamento me enchendo o saco pra sair de lá. Se ele me tirasse do apartamento eu iria pra rua”, disse o esposo de Andressa Suita, modelo com quem tem dois filhos.

É bom lembrar que atualmente Gusttavo Lima é um dos nomes mais importantes do sertanejo no Brasil. Ele sempre ostenta seus itens de luxo na rede social. Inclusive, o famoso adquiriu um Rolls Royce personalizado e, de acordo com uma funcionária da concessionária onde foi comprado, em Belo Horizonte (MG), o automóvel está avaliado em R$ 13 milhões.

