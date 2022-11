Djavan celebra encontro com Mano Brown para gravação de podcast

Cantor Djavan é um dos convidados da terceira temporada do Mano a Mano, podcast de Mano Brown

Nesta quinta-feira, 3, o cantor Djavan (73) compartilhou em suas redes sociais alguns registros de seu encontro com o rapper Mano Brown (52). O alagoano é um dos convidados do podcast do colega de profissão, Mano a Mano.

“Encontro de milhões! Djavan participou do podcast Mano a Mano, apresentado por @manobrown! No episódio, que já está disponível no @spotify, Djavan fala de sua infância e família, suas referências artísticas e claro, muita música! Está imperdível!”, escreveu na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, os seguidores e fãs dos cantores foram à loucura com a parceria de dois grandes nomes da música brasileira. “Um feat desse! Um som desses dois juntos, será?”, brincou um fã. “Deuses na Terra”, exaltou um outro. “Estamos falando da elite!”, exclamou um terceiro.

Veja a publicação de Djavan ao lado de Mano Brown celebrando sua participação no podcast Mano a Mano:

Djavan comemora encontro com Gilberto Gil

Djavan mostrou o encontro que teve com Gilberto Gil no camarim do Coala Festival. “Encontros de camarim : Giló @gilbertogil no @coalafestival”, escreveu o cantor na legenda.