DJ brasileiro que levou funk ao show de Rihanna revela: 'Não sabia o que ia rolar'

Baiano, DJ Klean diz que produção de Rihanna o procurou sem explicar para o que seria o remix

A apresentação de Rihanna (34) no intervalo do Super Bowl foi carregada de emoção para os fãs, que esperaram sete anos pela volta da cantora, e para o resto do mundo com o anúncio da segunda gravidez da artista. Porém, para os brasileiros, o show teve um brilho a mais: A batida do funk durante a música Rude Boy, além de soar familiar, é do baiano Ewerthon (20), o DJ Klean.

"Sou fã de Rihanna. Rude Boy é a minha música favorita dela, por isso escolhi para o remix", explica o produtor musical. A equipe da cantora internacional o procurou no começo do ano sem contar o porquê precisaria do remix. Então, o artista decidiu pedir ajuda para Zegon, DJ da dupla Tropkillaz, para "desenrolar" o trabalho, e para que fosse reconhecido como um remix oficial.

"A gente não sabia ao certo o que ia rolar, eles estavam muito apressados. Tivemos certeza enquanto assistimos à apresentação", completa em entrevista a CARAS Digital. Ao ver seu remix em um evento de proporções mundiais, o músico só sabia comemorar, apesar de a ficha não ter caído ainda. "Quando começou eu já sabia que era o meu. Fiquei maluco, comecei a gritar."

Nas redes sociais, o artista também virou um assunto muito comentado. Fãs, amigos e internautas parabenizaram o jovem pela conquista. "Pode gritar agora e comemorar! a Rihanna tocou Rude Boy Remix do DJ Klean agora no Superbowl! esse é o nome do Remix! Orgulho meu sobrinho!", escreveu Zegon, em seu perfil oficial do Twitter.

Pode gritar agora e comemorar! a @rihanna tocou Rude Boy Remix do @kleanmusicofc agora no Superbowl! esse é o nome do Remix! Orgulho meu sobrinho! — Dj Zegon (@zegon) February 13, 2023

Apesar de não entender muito sobre o futebol americano, o produtor musical costuma assistir às apresentações dos intervalos do evento. Ele diz ter assistido praticamente todas dos últimos anos, citando a performance de Dr. DRE, Snoop Dog, Eminem e Mary J. Blidge, que aconteceu no ano passado, em fevereiro de 2022.

Seu trabalho possui músicas autorais como Gostah, Pappi Riddim, Damelo e Dat Me, além de remixes de canções conhecidas e feats com grandes DJs. "Gosto de trabalhar com toda nossa sonoridade Latina, com muita coisa percussiva, muita coisa do Reggaeton, pagodão da Bahia, entre outros. Me encaixo nessa onda do som eletrônico percussivo", explica, sobre seu estilo musical.

Agora, o artista, que já acumula mais de 5,6 milhões de visualizações no TikTok, vê o número de seguidores crescendo e uma oportunidade de continuar seu trabalho. "Foi uma honra representar o funk que é a música eletrônica do Brasil no Super Bowl. Estou muito ansioso para que mais coisas assim aconteçam."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NFL (@nfl)

COMO TUDO COMEÇOU?

Klean começou a produzir suas músicas no ano de 2017, com apenas 15 anos. Ele passou a ter mais visibilidade três anos depois, em 2020, quando venceu um concurso de remixes organizado pelo Tropkillaz e acabou sendo apadrinhado pela dupla de DJs, Zegon e André Laudz, que já trabalhou com nomes como Anitta, em Bola Rebola, e Major Lazer, na canção Loko.

O remix de Rude Boy foi publicado na época. Em outubro de 2020, o jovem baiano compartilhou em suas redes sociais e no YouTube a canção, que conta com cerca de 5.800 visualizações. Nos comentários, Klean agradece pela repercussão da canção no TikTok em 2021, porém, lamenta não ter recebido os créditos pelo trabalho.

"Estava eu, ouvindo minha música favorita da Rihanna, Rude Boy, quando de repente resolvi fazer uma brincadeirinha com o vocal e deixar a música bem 'abrasileirada'. Espero que gostem do resultado", escreveu ele na publicação usada para divulgar o trabalho, feita em 2020.