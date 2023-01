Dilsinho chega aos 10 anos de carreira e diz: ‘eu sonhava com tudo isso’

Dilsinho conta sobre suas inspirações na carreira, os momentos marcantes, os novos projetos e de sua família: “tudo que faço na minha vida é para que a minha filha sinta orgulho”

O cantor Dilsinho (30) já é considerado um dos maiores nomes da música atual, e com motivo. Mas mesmo já tão amado pelos seus fãs, o artista ainda busca cada vez mais entregar mais e mais coisas interessantes. Desta vez, ele chega com o projeto ‘Diferentão’, que consiste em mostrar as diversas facetas artísticas do cantor.

Passando pelo pagode, sertanejo, trap e pop, em músicas que buscam retratar o atual momento de sua vida, as mudanças e os ciclos que já viveu, o primeiro EP do projeto chegou nas plataformas nesta quinta-feira, 19. E para a CARAS Digital, Dilsinho explicou um pouco do que está por trás e a importância desse lançamento. Além de falar sobre sua vida, sua família e mais.

Completando 10 anos de carreira, Dilsinho vive a música desde pequeno. “Na minha casa sempre tive influência da minha família em relação à música, arte, cultura. Meus tios sempre fizeram festas com amigos músicos, churrascos com pagode e meus primos também cantavam e tocavam na noite do Rio de Janeiro”, contou.

“O meu pai me apresentou, João Bosco, Djavan, Caetano, Gil e toda essa galera da MPB me influenciou bastante. Quando ganhei meu primeiro instrumento a ligação foi imediata, aos 13 anos eu já sabia que viver de música era o que eu queria pra mim”, completou.

E nesses 10 anos, muita coisa marcante aconteceu na vida do cantor. “Lembro de tudo desde o começo, parece que foi ontem o meu primeiro show, minha primeira composição, minha primeira viagem, eu vivi momentos incríveis até aqui”, revelou.

“Tive oportunidade de gravar um projeto acústico em NY, um clipe em Los Angeles, apresentei um programa de TV e pude receber o Lulu Santos, gravei 4 DVDs e 5 álbuns de carreira”, explicou Dilsinho. "Eu vivi muita coisa até aqui e guardo tudo com muito carinho além de ter muito orgulho de levar o meu segmento a quebrar barreiras e a minha música lugares novos que eu nunca imaginei”, completou.

Mas, quem imagina que ao começar sua carreira em um ramo tão disputado e complicado, irá perdurar por tanto tempo e tão respeitado. “Eu sonhava com tudo isso, mas não é fácil, você vai amadurecendo, aprendendo com os erros e com fé é muito trabalho você chega lá. Eu hoje me sinto um profissional realizado”, revelou o cantor. “Viver de música e trabalhar com isso já é um sonho. Eu fico feliz em saber que depois de quase 10 anos da minha primeira música as pessoas me respeitam, me dão muito carinho por todo lugar que passo é o melhor de tudo, a minha música faz cada dia mais parte da história das pessoas e é isso que eu quero continuar fazendo”, completou.

‘Diferentão’ é o maior projeto da carreira de Dilsinho. Todas as músicas são composições dele com outros compositores, sempre com a originalidade do cantor, que mudou o formato dos shows, do cenário e até musical. “Nele [‘Diferentão’] eu consegui ser um pouco de tudo que eu sou, Pagode, Pop, trouxe a galera do Sertanejo que faz parte da minha caminhada e amigos do Rap, pra fazer sempre uma mistura inovadora e disruptiva”, explicou.

O ano de 2023 não para por aí para Dilsinho. Em sua grande agenda de shows, ele arrumou espaço para viagens internacionais para levar sua música ao vivo ainda mais longe. “Esse ano irei pela primeira vez fazer shows na Angola, Portugal e a minha ideia é também estar mais próximo dos países de língua portuguesa fora do Brasil. Já recebi alguns convites especiais e a ideia é sempre levar o nome do Brasil pro mundo”, contou, dando um spoiler do que vem por aí.

Carreira e família? Como conciliar os dois

Mas com certeza, com uma vida tão corrida e cheia de shows e projetos, é difícil conciliar carreira e família. Porém, Dilsinho tem um segredo para fazer tudo dar certo. “É só você fazer tudo com muito amor. Eu amo meu trabalho, amo minha família, minha casa e no final somos uma coisa só. Sempre que posso estou com eles, levo nos shows, ficamos dias a mais nas cidades quando temos oportunidades, a minha filha viaja bastante comigo e acredito que depois de tantos anos você vai acostumando as pessoas que te amam a viver esse sonho junto com você”, explicou.

E para completar, há pouco menos de um ano, Dilsinho virou pai. Bella chegou para mudar a vida dele e de sua esposa, Beatriz. “Minha filha é o maior presente que eu ganhei na minha vida. Ela mudou em mim a maneira de enxergar as coisas, te faz ser mais paciente, te faz entender que nós não temos o controle de tudo e que tudo que faço na minha vida é pra que ela sinta orgulho de mim”, disse, apaixonado.

“Eu tenho vontade de aumentar a família, minha esposa também e espero que seja em um momento que possamos curtir cada vez mais os filhos”, revelou ainda.

Beatriz, aliás, que é muito importante na vida do cantor. Ajudou ele a crescer e amadurecer durante esses 10 anos de carreira. “Tenho certeza que eu não conseguiria tanta coisa especial que aconteceu na minha vida se ela não estivesse ao meu lado”, declarou. Mesmo bastante reservados quando se trata de redes sociais, Dilsinho deixa claro que eles estão sempre juntos, aproveitando a vida.

Mesmo com tanta fama ao redor do cantor, ele garante que a esposa já está mais que acostumada. “Já são muitos anos juntos, ela conhece grande parte dos fã clubes, recebe, responde os fãs com muito carinho e na base da conversa entre nós e do modo como estabelecemos os limite da cada um o ciúme não acontece. Ela confia em mim, eu confio nela, sabemos o que somos um pro outro”, relata.

Nesses 10 anos na estrada, Dilsinho já fez parcerias com grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Sorriso Maroto, Jota Quest, Fábio Jr, entre outros. E nesse projeto novo, a lista só aumentará. Em ‘Diferentão’, o cantor recebe Gustavo Mioto, Diego & Victor Hugo, Cynthia Luz, entre outros artistas. Mas por enquanto, na parte um do EP lançada, apenas a colaboração com o Kamisa 10 pode ser escutada.