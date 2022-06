Demi Lovato anuncia datas da turnê 'HOLYFVCKTOUR' em São Paulo e Belo Horizonte

Demi Lovato anuncia shows da turnê 'HOLYFVCKTOUR' em São Paulo e Belo Horizonte; shows acontecem antes do Rock in Rio

Demi Lovato (29) anunciou na manhã desta terça-feira, 07, as datas da HOLYFVCKTOUR, turnê do seu novo álbum que será lançado em agosto. Além do Rock in Rio, a cantora irá se apresentar em São Paulo e Belo Horizonte.

O show na capital paulista acontece no dia 30 de agosto, no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas. Já o da capital mineira, está marcado para o dia 2 de setembro, na Esplanada do Mineirão.

A artista também irá se apresentar no Rock in Rio no dia 4 de setembro, mesmo dia em que se apresentam Justin Bieber, Iza e Migos no Palco Mundo.