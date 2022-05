Demi Lovato declara o “velório” da sua carreira no pop e anuncia nova música

Demi Lovato se despede da música pop e anuncia 'Skin Of My Teeth' para o próximo mês

André Luiz Freitas Publicado em 26/05/2022, às 13h13

Após muita espera — e mistério — Demi Lovato (29) anunciou através dos fãs nesta quinta-feira, 26, o lançamento da tão esperada música Skin Of My Teeth. Além do mais, um novo trecho foi enviado aos fãs sites da artista.

A faixa, que foi revelada pela própria cantora há alguns meses nas redes sociais, teve sua data de lançamento anunciada para o dia 10 de Junho.

O anúncio marca o início da divulgação do 8º álbum da artista, que, até o momento, segue com as expectativas de lançamento para o 2ª semestre.

Junto com a novidade, Demi Lovato também compartilhou uma newsletter com manchetes que retratam a sua reabilitação durante os últimos 4 anos e com easter-eggs de suas novas músicas, incluindo: Skin Of My Teeth, Freak Show, Holy Fuck, Wasted, City of Angels, Substance e Teenage Dream.

A nova música marca a despedida da compositora norte-americana na música pop após mais de 10 anos e celebra seu retorno às suas raízes punk-rock.

"Um funeral para a minha música pop", disse ela na legenda de uma foto compartilhada, mostrando que todos estavam vestindo preto para revelar a sua nova fase, que será focada no rock alternativo.

Vale lembrar que Demi Lovato está confirmada no Rock in Rio 2022. A artista irá se apresentar no Palco Mundo, no dia 4 de setembro, ao lado de Iza (31), MIGOS e Justin Bieber (27). Os ingressos estão ESGOTADOS.

Demi Lovato se despede da música pop e retorna às suas raízes punk-rock com 'Skin Of My Teeth':