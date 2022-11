Deixando o Now United, Any Gabrielly comenta bastidores do grupo: "A gente estava chorando"

A cantora falou sobre como estão sendo seus últimos dias com o Now United antes de entrar em carreira solo

AnyGabrielly está pronta para dar os próximos passos em sua carreira após encerrar contrato com o Now United.

Em entrevista com a CARASBrasil, durante a premiére de 'Pantera Negra Wakanda para Sempre', a cantora revelou como estão sendo seus últimos momentos ao lado dos amigos do grupo.

"Existem muitos momentos de emoção! A gente chora, a gente ri! Às vezes a gente esquece, depois lembra. Hoje, nos ensaios, a gente tava chorando assistindo vídeos antigos nossos. Acho que é uma montanha russa mesmo"

Anny garantiu que seu foco permanece com o Now United até a última apresentação, que deve acontecer em Portugal, após o show no Brasil.

"19 de novembro vai ser meu último show, o momento é de focar nisso, mas assim que acabar todos os shows, que útimo será em Portugal, vou começar a dar mais spoilers, mais detalhes da minha fase solo pra galera"

Com a promessa de um protagonismo feminino e preto na trama do novo longa da Marvel, Any comemorou a chance de ver momentos como esse tomando conta das telas.

"Vendo tudo isso acontecer, com certeza vai ter muito arrepio e vai ser muito emocionante. É um momento de celebrar"

Além de Any, outros famosos marcaram presença neste lançamento, na última quarta 09, em São Paulo. Entre eles: Thelminha, o ex-bbb P.A e a jornalista e embaixadora do filme Djamila Ribeiro.

