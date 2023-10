Day, da dupla com Lara, dispensa sobrenome Camargo para "abrir portas" no sertanejo

"Tive a consciência de não usar meu sobrenome como um crachá", afirmou a cantora Day Camargo em entrevista exclusiva para a CARAS Digital

Dayane de Oliveira Camargo, mais conhecida como Day, é filha de Camarguinho e sobrinha de Zezé Di Camargo e Luciano. Ela ficou nacionalmente conhecida ao formar dupla com Lara, com quem canta desde 2016. As duas foram indicadas ao Grammy Latino no ano de estreia da carreira, e hoje somam cinco DVD's, cinco singles e 1 EP.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Day falou sobre a época que cantava músicas gospel na igreja, sobre a pressão de ser de uma família consolidada no meio sertanejo e relembrou sua participação no reality 'De Férias com o Ex: Celebs 2', quando precisou lidar com os próprios questionamentos em relação ao seu corpo.

Day, que está com 30 anos, começou a cantar muito nova, e com dez já era profissional. Mesmo quando cantava músicas gospel, ela nunca quis usar o sobrenome da família para conseguir "abrir portas" nesse meio que é bastante disputado.

"Eu sempre tive a consciência de não usar meu sobrenome como um crachá para abrir portas: 'eu sou sobrinha de fulano'. Eu planto a minha própria semente para não ter que descansar na sombra da árvore de ninguém", garantiu ela.

"Acredito que auxílios são bem-vindos e eles podem ser de várias formas, seja em conselhos, em experiências, em palavras que solidifica o caminho que você tá seguindo, mas o mais gostoso disso tudo é você olhar e falar: 'eu fiz minha história, isso é impagável. Temos que se provar todos os dias... Foi difícil, mas acredito que toda e qualquer profissão tem seus desafios, seja você tendo pessoas na família ou não que seguem esse caminho", acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Day e Lara (@dayelara)

Do gospel ao sertanejo

Day passou anos cantando músicas gospel, e começou a se inserir no meio sertanejo através das composições, onde conheceu Lara. Antes disso, ela não imaginava ter uma dupla. A mudança de gênero musical aconteceu naturalmente, e a cantora ressaltou que foi bastante transparente com o público que acompanhava o seu trabalho.

"Eu fui muito independente da minha família nas decisões da minha carreira, desde quando decidi cantar gospel, desde quando eu mudei para o sertanejo, foi algo que eu não sentia necessidade de avisar. Avisar sim o público que me seguia, que me acompanhava. Mas eu sempre fui muito transparente, inclusive a minha última pregação quando eu cantava gospel era sobre ser sincero. E quando a gente é sincero com o público que segue a gente, essa adaptação é muito tranquila", pontuou.

A artista ainda relembrou a primeira música que divulgou após a transição de gênero. "Eu lembro direitinho do primeiro vídeo que gravei no Facebook, na época, cantando a minha música que intitulei romântica e não sertaneja. Eu mostrei a música que eu estava compondo, uma música de história de amor, e teve pouquíssimas pessoas que tinham opiniões divergentes ou não conseguiram enxergar aquilo que eu estava passando como transição de gênero musical. Mas foi muito tranquilo... Eu deixei de cantar gospel, mas minha essência, o que eu acredito, o meu relacionamento com Deus independe da minha profissão", ressaltou.

Participação no 'De Férias com o Ex

Day participou do 'De Férias com o Ex: Celebs 2', em 2021, e durante o confinamento, precisou lidar com a insegurança que tinha com o próprio corpo. Em um dos episódios do reality da MTV, a cantora teve uma crise de choro por não se sentir atraente em comparação as outras participantes.

Alguns anos após o programa, ela refletiu sobre como foi lidar com seus conflitos internos. "A experiência desse reality foi uma das melhores da minha vida. Eu não sei se o reality conseguiu passar isso para o público. É engraçado quando você silencia o mundo lá fora, você se escuta por dentro. E você se escutar é benéfico em todos os momentos, mas é conflitante. Às vezes, com o passar dos dias, com as informações, com a profissão que a gente tem, vamos silenciando alguns questionamentos, como no meu caso eu tive em relação ao meu corpo", analisou.

Para a cantora, o formato do programa era algo que a tirava da zoa de conforto, já que evitava usar biquíni por não estar satisfeita com o corpo. "Dentro do programa eu emagreci 8 quilos, e nas primeiras semanas eu tive infecção no ouvido, alergias. Tudo isso estava ligado ao sentimental. Meu corpo estava gritando para que eu me ouvisse por dentro, então foi muito necessário [participar do reality]", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Day Camargo (Day e Lara) (@day)

"O que eu tiro do 'De Férias' para o meu momento é o que tá na palavra de Deus, que fala que temos que amar o próximo como a nós mesmo, e se a gente leva mais ao pé da letra, para eu amar alguém, tenho que me amar primeiro. Às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmo. E é tudo sobre nós, como reagimos as ofensas, as frustrações. Nós somos um universo muito imenso, somos um portfólio de sentimentos, e tudo o que passamos faz a gente ser o que nós somos hoje."

"Temos que olhar com mais carinho, com mais empatia para nós mesmos. É importante a gente se olhar para dentro, se ouvir e investir tempo de qualidade em nós mesmos, seja em uma boa alimentação, seja no corpo que você achar que é bacana para você... É sobre a gente se aceitar, se amar, e se abraçar... E eu aprendi muito no 'De Férias' a me divertir, me amar e falar: 'poxa, eu sou muito legal, sou muito amiga, e tenho que ser amiga pra mim primeiro antes dos outros", acrescentou.

Por fim, Day não descartou a possibilidade de participar de outro reality show. "Eu sou curiosa, gosto de desafio, e dependendo do desafio... Os meus aceites não dependem só de mim, eu tenho uma carreira com a Lara, então tudo tem que ser em comum acordo, o que for benéfico para a dupla... Mas eu curto esses desafios", ressaltou.