Em novo projeto, Day e Lara apostam em regravações nostálgicas: "Alcançar lugares e públicos"

Em entrevista exclusiva, as cantoras Day e Lara relembraram o começo da carreira e falaram sobre o novo lançamento 'Bora Sertanejar'

Dayane de Oliveira Camargo e Lara Menezes da Silva, mais conhecidas como Day e Lara, decidiram formar uma dupla em 2016. As duas se conheceram através de um amigo em comum em maio de 2015, e passaram a compôr músicas juntas.

Antes de se consolidarem como cantoras, as sertanejas fizeram composições para grandes artistas, e a primeira canção a estourar nacionalmente foi 'Made in Roça', na voz do cantor Loubet. Elas também escreveram músicas para Zé Neto e Cristiano, Yasmin Santos, Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima, e muitos outros. Atualmente, Day e Lara possuem 500 composições gravadas por cantores de vários segmentos no país, sendo uma das 10 compositoras mais bem remuneradas da década segundo do ECAD.

Foi através das audições para apresentar as composições para os artistas e produtores que a ideia de formar uma dupla ganhou força. "Muitas pessoas passaram a comentar que nós combinávamos e foi quando surgiu o assunto de Day e Lara virar dupla", revelou Lara em entrevista exclusiva para a CARAS Digital.

Antes de conhecer a parceria, Day não imaginava formar dupla. Ela cantava músicas gospel, enquanto Lara se apresentava com o irmão em Minas Gerais. "Eu já cantava profissionalmente desde os meus 10 anos, e quando decidimos fazer a dupla eu tinha 23. A Lara tinha 12 anos de dupla com o irmão. Já tínhamos anos de história cada uma. Então fomos plantando e nos preparando para esse momento [de alcançar o sucesso]", afirmou Day.

Lara deixou Pato de Minas e foi morar em Goiânia para tentar se consolidar no meio musical. Foi quando as duas foram apresentadas e passaram a fazer as composições. Quando a dupla se formou, o 'Feminejo' estava em alta, e elas sabiam que precisavam de um diferencial para se destacar e conquistar o público. "Temos que aparecer de uma forma diferente, não pode ser de uma forma amadora. Temos que vir no mercado mostrando mesmo para que a gente veio, para que tenha essa primeira impressão e aproveitar do momento da novidade", acrescentou Lara.

As primeiras conquistas da dupla

Em agosto de 2016, Day e Lara lançaram o primeiro DVD, que contou com as participações de Maiara e Maraisa, e Munhoz e Mariano. O álbum foi indicado ao Grammy Latino. "Nós ficamos muito surpresa", confessou Lara.

Já em janeiro do ano seguinte, durante um show em Curitiba, no Paraná, a dupla ficou bastante emocionada ao ver o público cantando a música 'Até ex duvida', que elas tinham lançado meses antes em parceria com Maiara e Maraisa. "A gente viu a galera cantando o refrão, olhamos uma para a cara da outra: 'como assim?'. Não tinha nada escrito, não tinha LED escrito atrás com a letra. Era tudo orgânico, real. As pessoas estavam consumindo", relembrou ela.

Os sucessos não pararam por aí, e as meninas seguiram conquistando os fãs com novos projetos. Em 2018, elas gravaram o segundo trabalho, intitulado como 'Traços', com participações de Marcos & Belutti e Naiara Azevedo. Depois, o terceiro DVD das sertanejas foi 'Vai ser bão pra lá', com regravações homenageando os feats que dividiram o palco com elas, como Zezé Di Camargo & Luciano, Edson & Hudson, Cleiton & Camargo, Fátima Leão e Di Paulo & Paulino. Já em 2019, a dupla gravou o EP 'O que rola no rolê', com cinco faixas. E também mais quatro singles, sendo um deles com participação do funkeiro Jerry Smith.

Gestão da carreira

Em 2020, em meio a pandemia da covid, Day e Lara decidiram ser gestoras de suas carreiras, e essa mudança reforçou que elas estavam no caminho certo. "Temos sete anos de dupla, mas teve dois anos de pandemia, então nesses cinco anos em atividade, tivemos vários momentos que reforçaram a ideia de que a gente estava bem, conseguimos", comentou Day.

"Tudo culminou para que a gente tomasse a frente da nossa carreira. Desde o começo da dupla fazíamos parte de todo o processo criativo, queríamos entender a parte prática também, os pormenores, os planejamentos. Nós não queríamos somente cantar, ainda mais o projeto sendo o nosso nome, a nossa cara. Tem que ter também a nossa verdade em tudo", disse Lara.

"Honestamente falando, nós tínhamos dois caminhos: ou parávamos de cantar, ou tomávamos as rédeas da nossa carreira... Tudo que foi feito pelos outros gestores, entendemos que foi o melhor do outro, e quando tivemos a oportunidade de pegar a rédea da nossa carreira, a gente se profissionalizou, estudou, se reforçou emocionalmente, intelectualmente e estrategicamente. Todos os dias galgando e desbravando esse mundo de gestão, que é uma novidade para todo mundo, até para quem já tá no mercado. O mercado muda o tempo inteiro", pontuou Day.

Novo projeto

Nesse período que estão na gestão da carreira, Day e Lara já gravaram dois projetos audiovisuais. O primeiro foi em 2022, intitulado de 'Respeita as Bravas', com 12 músicas autorais e com participações dos cantores Murilo Huff, Clayton e Romário, e Felipe Araújo. Já no dia 7 de setembro, a s artistas lançaram o 'Bora Sertanejar', que conta com 10 faixas diversificadas dos anos 2000 , entre eles, grupo Rouge, Wanessa Camargo, RBD, Kelly Key, e muitos outros.

"A escolha das músicas foi super visceral, na verdade é o que a gente ouve no nosso dia a dia. Nós cantamos modão ou sertanejo, mas no final das contas sempre tem as regravações que todo mundo se identifica, canta e conhece, porque marcou a nossa geração, a nossa época", explicou Lara. "Foi muito gostoso e divertido poder trazer para o sertanejo essa conexão de estilos musicais... E homenagear outros artistas que a gente é fã também."

As cantoras decidiram não divulgar que a gravação do DVD seriam com os hits dos anos 2000, o que foi uma surpresa para os fãs. "Nós queríamos fazer outro projeto de regravação, mas a gente queria sair do clichê, porque modão sempre vai ter... Ninguém tinha feito ainda um projeto de regravações de música dos anos 2000. Então até na divulgação do projeto não falamos que era a gravação de um DVD. A gente quis deixar essa surpresa: 'só vai saber quem for'. E era essa reação que a gente queria, de nostalgia", acrescentou.

Day ressaltou que tinha certeza que o público iria curtir ouvir os hits no estilo sertanejo. "Nós tínhamos convicção que a galera iria curtir porque a gente se divertiu fazendo. São músicas, quase que na sua totalidade, aceitas por todos porque marcou uma fase muito bacana da nossa geração. São músicas épicas. Nós sabíamos que a reação ia ser exatamente como foi."

O futuro da dupla

Day e Lara admiram diversos artistas e sonham em realizar feats com Zé Neto e Cristiano, Luan Santana, Paula Fernandes, Aline Barros e até mesmo Demi Lovato, que recentemente gravou uma música com Luísa Sonza. Elas também não descartam a possibilidade de investirem na carreira internacional.

"O próximo passo, até a tatuagem que a gente tem e é o nome do nosso primeiro DVD, o 'Reticências', é um eterna continuação. Que nós possamos crescer cada vez mais, aprender com os nossos erros, com os nossos acertos. Que possamos alcançar lugares e públicos que ainda não alcançamos ... e que a nossa música possa cada vez mais tocar pessoas e corações", desejou Lara.