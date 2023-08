Demi Lovato se declara para Luisa Sonza após anúncio de colaboração

Demi Lovato irá aparecer em música de novo álbum da Luisa Sonza e se declarou para a cantora brasileira

Nesta terça-feira, 29, a cantora Luisa Sonza anunciou todos os títulos das músicas do seu novo álbum, Escândalo Íntimo, que será lançado ainda hoje. E com a revelação das faixas, a loira aproveitou para contar sobre uma colaboração mais do que especial com uma artista internacional.

Através de seu Instagram, Sonza revelou que a cantora Demi Lovato fará parte de seu novo álbum. Juntas, as duas colaboraram na música Penhasco 2, que deve estar relacionada com o hit Penhasco, presente no disco DOCE 22, lançado pela artista brasileira em 2021.

Ao anunciar a colaboração, Luisa resgatou um tweet de 2019 onde ela se declarou para a artista norte-americana. "Eu amo a Demi Lovato", dizia a publicação. A intérprete da música Skyscraper retribuiu o carinho e se declarou em seus stories do Instagram. "Eu também te amo", escreveu Demi ao republicar o tweet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Mais cedo, Lovato também expressou sua felicidade sobre estar colaborando com Luisa na nova música. "Estou tão animada por fazer parte dessa canção", disse a famosa. Essa é a primeira vez que a ex-Disney Channel irá colaborar com uma artista brasileira.

Vale lembrar que tanto Luisa Sonza e Demi Lovato estarão presentes no festival The Town, que acontecerá entre os dias 2 e 10 de setembro em São Paulo. As duas, no entanto, se apresentarão em dias diferentes do evento.

Foto: Reprodução / Instagram

Demi Lovato rompe com o polêmico empresário Scooter Braum

Recentemente, a cantora Demi Lovato passou por algumas mudanças em sua carreira. Isso porque no último dia 21, a artista anunciou que rompeu seu contrato com o empresário Scooter Braum. O agente é famoso por agenciar artistas como Ariana Grande e Justin Bieber.

A informação foi confirmada pela revista norte-americana Billboard, que afirmou que fontes próximas à cantora disseram que o fim da parceria veio em consequência de uma nova fase da carreira da artista. No próximo mês, Demi focará em um gênero diferente com o lançamento do álbum Revamped, com regravações das grandes músicas pop de sua carreira em uma versão rock.

Vale lembrar que Braum também é conhecido por ser um nome polêmico na indústria musical. Isso porque o empresário se envolveu em um conflito com a cantora Taylor Swift, onde ele se envolveu na compra das masters das músicas da cantora, logo após participar ativamente do seu bullying virtual em 2016.