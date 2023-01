David Beckham revela que sua esposa, Victoria Beckham, só come a mesma coisa há 25 anos

Segundo David Beckham, Victoria Beckham só se alimenta do mesmo prato há mais de 25 anos e só saiu do cardápio uma vez

David Beckham assumiu uma revelação chocante sobre sua esposa em sua última entrevista. Segundo o empresário, sua mulher, Victoria Beckham, só come a mesma coisa há mais de 25 anos! O que começou como um bate-papo no podcast "River Cafe Table 4" acabou se tornando uma revelação incomum.

Mesmo prato todos os dias? Para Victoria Beckham isso não é problema!

Os dois estão juntos desde 1999 e tem 4 filhos, Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz. De acordo com David, apesar dele gostar de dividir pratos e compartilhar comidas com sua amada - bem romântico - Victoria só se alimenta do mesmo prato sempre, com pequenas variantes. O prato dela é: peixe grelhado e legumes!

"Fico muito emocionado com comida e vinho. Quando estou comendo algo ótimo, quero que todos experimentem. Infelizmente, sou casado com alguém que come a mesma coisa há 25 anos. Desde que conheci Victoria, ela só come peixe grelhado, legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia disso", contou. Dá para imaginar comer isso todos os dias?

David ainda contou que só viu a estilista e ex-Spice Girl mudar de prato uma vez nestes 25 anos juntos, quando em que estava grávida de Harper! E o famoso compartilhou que e na época ficou fascinado:

"A única vez que ela compartilhou algo que estava no meu prato foi quando ela estava grávida de Harper, e foi a coisa mais incrível. Foi uma das minhas noites favoritas. Não consigo me lembrar o que era, mas sei que ela não comeu desde então", contou.

Mas afinal, tem como viver só de peixe com legumes? Conforme o Viva Bem, escolhendo a combinação de peixe e legumes certos, os dois pode conter todos os macronutrientes dos quais o nosso organismo precisa: proteínas, gordura e carboidrato! Os peixes têm gorduras boas que o corpo precisa sendo cheio de aminoácidos, além do Ômega 3. Portanto, a dieta de Victoria pode ser feita se acompanhada de um nutricionista e de um médico.