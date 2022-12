Música / Emoção

Daniel surpreende ao cantar com a filha de João Paulo

Filha do cantor João Paulo aparece ao lado do ex-parceiro de dupla do seu pai, o cantor Daniel, em palco de gravação de DVD

CARAS Digital Publicado em 22/12/2022, às 08h39

Daniel recebe a filha do ex-parceiro João Paulo na gravação do seu DVD - Fotos: Eduardo Martins / Agnews