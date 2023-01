Curtindo a Bahia, Caetano Veloso posa ao lado de famosos: “Bons encontros”

Caetano Veloso compartilhou cliques descontraídos ao lado de grandes nomes da música e dramaturgia brasileira

Cercado de grandes nomes da música e dramaturgia nacional, Caetano Veloso (80) usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques descontraídos enquanto curtia o verão em Salvador: "Minha Bahia", escreveu o cantor, que deixou os fãs admirados com os encontros de peso exibidos na publicação.

O álbum foi legendado como “Registros dos bons encontros”, e entre os cliques, Caetano aparece abraçadinho com a esposa, Paula Lavigne (53) e com o cantor Criolo (47). Além desse, existem outros registros em que o compositor surge sorridente ao lado de Daniela Mercury (57), Duda Beat (35) e Margareth Menezes (60), nomes de peso da cultura brasileira.

Mas não para por aí! Caetano é muito bem relacionado e ainda posou repleto de felicidade com Regina Casé (68). O álbum também com fotos do cantor em momentos distraídos enquanto jantava e conversava com amigos que fizeram história na da Música Popular Brasileira, como Ney Matogrosso (81), Gilberto Gil (80), João Gil (67), além de seu filho Tom Veloso (26).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Nos comentários, os fãs do músico piraram: “Imaginando Ney, Caetano e Gil numa prosa sobre novas performances do cenário da música brasileira, ou mesmo, uma reflexão sobre as letras produzidas na época do trio, um final de semana foi pouco”, disse um seguidor. “Chega foi pesado pra carregar as fotos”, brincou outro, “Eu queria ser uma mosca aí”, disse outro, sonhando com uma espiadinha na conversa dos grandes nomes.

Caetano Veloso relembra morte de Dona Canô há 10 anos: ''Minha mãe está em nós''

No natal, Caetano Veloso usou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante a sua mãe, Dona Canô, que faleceu há 10 anos, com 105 anos.

Na publicação, o compositor escreveu uma mensagem especial: “O dia de Natal passou a ser o dia em que celebramos a beleza de sua vida e lamentamos sua ausência física. Tudo pode ser uma festa, apesar da imensa saudade, pois minha mãe está em nós, seus filhos, e em toda a família - além dos tantos santamarenses, baianos, brasileiros e mesmo estrangeiros que se banharam em sua luz”, disse.