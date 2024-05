Curado do câncer, Jorge Aragão revela medo durante tratamento contra a doença

De volta aos palcos após o sucesso de seu tratamento contra o câncer, Jorge Aragão descreveu o momento como um 'recomeço de vida'

Curado do câncer, o cantor Jorge Aragão pôde finalmente retornar aos palcos, um de seus locais preferidos. O artista foi diagnosticado com linfoma Não-Hodgkin (LNH) em julho de 2023 e, em outubro do mesmo ano, recebeu a boa notícia de que o tratamento tinha sido um sucesso.

De volta à rotina de shows, Jorge contou que passou a valorizar ainda mais a vida após enfrentar a doença. Em entrevista ao programa 'TV Fama', da RedeTV!, ele descreveu o momento atual como um 'recomeço de vida'.

"Tudo o que tem acontecido, o que eu tenho presenciado, hoje é como se eu estivesse recomeçando a vida inteira. Tenho certeza que virou uma força magnética muito grande para que eu também pudesse voltar a superar isso. Só Deus sabe o que vem pela frente", declarou o cantor.

Apesar da fé, Jorge Aragão abriu o coração e confessou que, após receber o diagnóstico da doença, chegou a perder as esperanças de que pudesse vencer o câncer. "É muito complicado você, idoso, receber uma notícia que tem câncer, com todas as comorbidades que eu tenho, que você nunca imagina que você vai superar aquilo ali. Por mais que você tenha fé, que você acredite. [Você] duvida sempre", disse o artista.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o famoso falou sobre a luta contra o câncer. Completando 75 anos à época, ele comentou sobre a data celebrada e a remissão completa da doença.

"Estou muito feliz! Tenho uma outra ótica da vida, do que é olhar o dia, a noite, dormir, acordar... Tudo mudou. E tem muito mais sentido, principalmente depois de ter tido a notícia de um câncer, porque geralmente você imagina isso como o fim da linha. Ali terminou tudo para você. Então, acordando agora, sei o quanto devo ter mais cuidado com as pessoas, em especial com a minha família", ressaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casa Bar (@sigacasabar)

Jorge Aragão passa sufoco com furto de equipamentos

Em fevereiro deste ano, o cantor Jorge Aragão enfrentou um sufoco depois que seus equipamentos foram furtados a caminho de um show em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em nota enviada do Portal Leo Dias, a companhia aérea responsável pelo voo do artista confirmou o incidente e revelou que o músico foi indenizado pelo ocorrido.

Conforme o comunicado enviado ao portal do colunista, a empresa contou que iniciou uma investigação interna para rastrear o destino das bagagens do cantor. A constatação foi de que os equipamentos foram furtados após o despacho, levando a companhia a acionar as autoridades e registrar um boletim de ocorrência. Confira detalhes!