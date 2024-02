Jorge Aragão ganha indenização após passar sufoco com furto de equipamentos

Jorge Aragão enfrentou sufoco com furto de equipamentos a caminho de show; companhia aérea confirmou incidente e anunciou indenização ao cantor

Na semana passada, o cantor Jorge Aragão enfrentou um sufoco depois que seus equipamentos foram furtados a caminho de um show em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em nota enviada do Portal Leo Dias, a companhia aérea responsável pelo voo do artista confirmou o incidente e revelou que o músico foi indenizado pelo ocorrido.

Conforme o comunicado enviado ao portal do colunista, a empresa contou que iniciou uma investigação interna para rastrear o destino das bagagens do cantor. A constatação foi de que os equipamentos foram furtados após o despacho, levando a companhia a acionar as autoridades e registrar um boletim de ocorrência.

Jorge, que passou por um baita perrengue e precisou conseguir equipamentos emprestados para a apresentação, também recebeu uma compensação financeira para repor os materiais e indenizar os danos, segundo a empresa. Vale lembrar que o artista apareceu desolado em um desabafo em suas redes sociais após o ocorrido.

No relato, o cantor explicou que o furto ocorreu após o cancelamento de seu voo, o que obrigou sua equipe a se dividir em diferentes aviões para chegar a tempo no show. Mas além de terem que recalcular os horários, eles também tiveram os instrumentos roubados, perderam os ensaios e precisaram encontrar novos equipamentos a tempo do show.

Abalado, ele desabafou: “Não dá para negar o quanto eu fico triste com toda essa situação, saber que as pessoas por maldade, sabendo que ali são equipamentos de músicos que batalham tanto para poder levar alegria a milhares de pessoas, não só o valor financeiro, mas existe o valor sentimental também, é muito ruim”, disse o músico.

“A companhia aérea tem buscado se responsabilizar, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se vai ser possível. Tivemos que ter pessoas para nos emprestar os equipamentos para que pudéssemos cantar bem e a alegria da música foi o que moveu para que tudo corresse bem. Queria pedir para que papai do céu pudesse tocar o coração dessas criaturas”, Jorge desabafou logo após o susto.

Jorge Aragão travou batalha contra câncer:

O cantor Jorge Aragão deu um novo passo em sua luta contra o câncer! Ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin há alguns meses e iniciou o tratamento em julho do ano passado. No final do mesmo ano, ele celebrou ao anunciar que está em remissão completa, o que significa que não existem mais sinais da doença em seu corpo.

A novidade foi confirmada pela assessoria de imprensa dele e pela médica hematologista Caroline Rebello: “O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Pet Scan (exame) realizado e só está faltando uma quimioterapia, prevista para ser realizada no dia 01 de novembro, para terminar o tratamento”, a especialista celebrou a remissão do paciente.