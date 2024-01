Após morte de Aleksandro, Conrado faz terapia para retomar carreira com nova dupla

Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, o cantor Conrado relembrou a morte do amigo, Aleksandro, e falou sobre sua nova dupla com Wesley

Em 2022, Conrado perdeu o parceiro de dupla,Aleksandro, que morreu após sofrer um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt. Um laudo da Polícia Civil apontou que a causa do grave foi ocasionado pelo estouro de um pneu. Além do cantor, cinco integrantes da equipe também faleceram. Quase dois anos após a tragédia, o artista sobrevivente formou uma nova dupla com o cantor Wesley.

Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, Conrado falou sobre a perda do amigo e também sobre seu novo parceiro. "Aleksandro foi e é muito importante na minha vida! Foi um baque grande perdê-lo, mas, em meio a dor, foi que eu busquei forças para transformá-la em foco e determinação", afirmou o artista, que chegou a pensar em parar de cantar após o acidente. "Por um curto tempo, quando ainda estava hospitalizado", confessou.

Após sofrer o acidente, Conrado foi internado na UTI e precisou passar por três cirurgias. Ele recebeu alta hospitalar após 47 dias hospitalizado. Por esse motivo, ele não pode ir ao enterro do parceiro. "Estive consciente durante [o acidente] até a chegada no hospital! Não tive a oportunidade de me despedir dele [Aleksandro], pois entrei em coma por 4 dias e fiquei no hospital por 47 dias", explicou.

Mas o artista fez questão de prestar uma bela homenagem ao amigo quando completou um ano da sua morte. "Lancei uma música quando completamos 1 ano da tragédia, chamada 'Sou seu anjo' e pretendo sempre homenageá-ló pela pessoa maravilhosa que era."

Nova dupla: Wesley & Conrado

Há alguns meses, Conrado formou uma dupla ao lado de Wesley, que conheceu através do cantor Jefferson Moraes. Para voltar aos palcos, o cantor recorreu à terapia. "Foi essencial para poder dar a volta por cima dessa tragédia", garantiu ele, revelando que não sente medo de voltar para a estrada após o acidente que vitimou seu parceiro. "Sou Cristão e tenho fé que Deus está a me proteger e me guiar."

A dupla Wesley & Conrado lançou, recentemente, o projeto "Chama Na Moda - EP.2", composto por quatro faixas, incluindo a colaboração com Fred & Fabrício na faixa principal e inédita, "Bebendo e Mentindo". À CARAS, ele revelou como foi o primeiro contato com o novo parceiro.

"[Foi] através de amigos em comum, especificamente meu cunhado Jefferson Moraes e o diretor da banda dele, Eliandro. Nos apresentaram, e na primeira resenha que cantamos juntos já vimos que daria muito certo", contou. O cantor ainda deu detalhes sobre a relação com Wesley. "Estamos em processo de evolução, cada dia nos conhecendo melhor e construindo além de uma grande parceria, uma grande amizade! Estamos muito felizes", ressaltou.

E, com o ano apenas começando, Conrado já adiantou alguns planos da dupla. "Estar cada vez mais perto do nosso público, das pessoas que estão com a gente de alguma maneira! Lançar bastante músicas, fazer shows, que é o que amamos fazer", finalizou.