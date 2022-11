Com parceiras como Wesley Safadão e Pocah, Anitta lança novas canções de surpresa

A cantora Anitta surpreendeu seus fãs ao lançar um novo projeto musical com diversas parcerias, intitulado “À procura da Anitta perfeita”

Nesta quarta-feira, 30, Anitta (29) surpreendeu seus fãs ao lançar músicas de seu novo projeto musical, “À Procura da Anitta perfeita”.

O EP com sete faixas teve três já lançadas em uma plataforma musical. “Mel”, faixa em parceria com Wesley Safadão, “Ai papai” com MC Danny e HITMAKER e a canção “Avisa Lá”, um feat com Lexa, Rebecca e Pocah.

As outras faixas também terão parcerias com Maiara e Maraisa, Costa Gold e com o produtor Rafinha RSQ.

As três faixas já lançadas, acabaram sendo surpresa até para a própria Anitta. “A surpresa foi pros fãs e pra mim rss. Lançamento oficial às 21h em todas as plataformas”, comentou a artista em um post noticioso que revelava o lançamento, indicando que ela não sabia das três faixas divulgadas.

Viagem!

A parceiria entre Anitta e Lexa não é só musical na canção do novo EP! As duas amigas estão viajando juntas para o Japão.

Em suas redes sociais, as cantoras compartilharam diversas fotos de passeios e looks durante a viagem em diversos pontos turísticos japoneses.