Música / ALTA DEMANDA!

Coldplay anuncia 5º show no Allianz Parque, em São Paulo

Banda britânica Coldplay fará 5 apresentações com a turnê 'Music Of The Spheres' em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 13h53

Coldplay anuncia 5º show em São Paulo - Foto: Divulgação