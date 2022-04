Coldplay anuncia quarto show extra no Brasil após alta demanda

Coldplay anuncia mais um show extra em São Paulo com a turnê 'Music of the Spheres World Tour'

André Luiz Freitas Publicado em 25/04/2022, às 12h29

Devido ao enorme sucesso e a gigantesca demanda, Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 25, mais um show extra em São Paulo, no dia 19 de outubro, no Allianz Parque. A banda inglesa já tinha três datas esgotadas no estádio, nos dias 15, 16 e 18 de outubro, e vai para a quarta apresentação em SP.

As apresentações fazem parte da turnê Music Of The Spheres World Tour, do último álbum lançado em outubro do ano passado, tendo também a cantora H.E.R (24) como convidada especial.

Coldplay anuncia mais um show em São Paulo após três datas esgotadas:

🚨🇧🇷 Fourth São Paulo stadium show just announced for October 19!



Tickets on sale exclusively to ELO clients on Thursday (April 28) and on general sale on Friday (April 29), at https://t.co/MXh0bgzvV6. #MusicOfTheSpheresWorldTourpic.twitter.com/DWTB1Svv0Q — Coldplay (@coldplay) April 25, 2022

Os ingressos para a apresentação extra terão pré-venda exclusiva para clientes Cartão Elo na quinta-feira, dia 28 de abril, a partir das 10h online e 11h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa na sexta-feira, dia 29 de abril, nos mesmos canais e horários.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes cartão Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito, estarão disponíveis online e na bilheteria oficial do Allianz Parque.

Vale lembrar que eles também tocam no Rio no dia 11 e 12 de outubro. Ainda há ingressos disponíveis no site para os shows no Estádio Nilton Santos Engenhão.

Valores dos ingressos:

CADEIRA SUPERIOR - R$245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

PISTA - R$295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$375,00 meia entrada e R$750,00 inteira

PISTA PREMIUM BRANCA - R$490,00 meia entrada e R$ 980,00 inteira

PISTA PREMIUM AMARELA - R$490,00 meia entrada e R$ 980,00 inteira