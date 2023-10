Chico Buarque faz rara aparição com sua filha mais velha

Chico Buarque prestigia evento de cinema ao lado de sua filha mais velha, que é fruto do antigo relacionamento com Marieta Severo

O cantor Chico Buarque contou com uma companhia especial para prestigiar um evento de cinema no Rio de Janeiro no final da semana passada. O artista fez uma rara aparição em público ao lado de sua filha mais velha, Silvia Buarque, que é fruto do antigo relacionamento com Marieta Severo.

Os dois foram flagrados lado a lado e sorridentes na chegada à Mostra do Cineasta Petrus Cariry. O artista também é pai de Helena e Luisa, ambas suas filhas com Marieta.

Buarque é discreto com sua vida pessoal e não costuma aparecer em eventos com a família, mas abriu uma exceção ao curtir a noite ao lado da filha mais velha.

Chico Buarque curte evento na companhia da filha Silvia Buarque - Foto: Anderson Borde / AgNews

Chico Buarque vai ao enterro do marido da ex-mulher

O cantor e escritor Chico Buarque fez questão de levar seu carinho e sentimentos para a ex-mulher, a atriz Marieta Severo, em um momento de luto. No dia 10 de agosto, ele foi fotografado ao chegar no velório do ator e diretorAderbal Freire-Filho, que era o atual marido da atriz.

Vale lembrar que Chico Buarque e Marieta Severo foram casados por mais de 30 anos e tiveram três filhas juntos: Silvia, Helena e Luisa. Depois de alguns anos da separação, a atriz se casou com Aderbal Freire-Filho, com quem não teve filhos e ficou casada por mais de 20 anos.

Aderbal faleceu na quinta-feira, 9, durante o período internado em um hospital no Rio de Janeiro. Em seus últimos anos de vida, ele lutou contra as complicações de um AVC Hemorrágico que sofreu no ano de 2020.

Foto: Victor Chapetta - Agnews