CHEGOU O MOMENTO! Luan Santana lança trailer inédito de ‘Luan City 2.0’

Com 25 músicas inéditas, Luan Santana lançou o trailer do projeto 'Luan City 2.0' gravado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Sucesso atrás de sucesso! O astro do sertanejo, o compositor e cantor Luan Santana (32) deixou os seus mais de trinta e cinco milhões de seguidores eufóricos ao lançar em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 10, o trailer do seu novo projeto, o DVD "Luan City 2.0".

Após conquistar milhares de fãs dentro e fora do país, o artista está entre os assuntos mais comentados do Twitter, ao divulgar uma palhinha de seu novo espetáculo.

Gravado em março no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o projeto grandioso contou com mais de 500 profissionais envolvidos, para proporcionar ao público uma experiência única, jamais vista em em um show de um artista brasileiro. Com uma produção impecável, ao todo foram utilizadas 600 toneladas de equipamentos para montar o cenário da gravação, que recebeu 65 mil pessoas.

O show, que ficará marcado na história e na memória dos fãs, contou com um investimento milionário, ao apostar em 100 performers distribuídos em 13 áreas distintas do local, com mais de mil luzes e em uma spider, câmera utilizada apenas na abertura das Olimpíadas do Rio e na Copa do Mundo.

Unindo mais de 25 sucessos inéditos gravados ao vivo, o primeiro single "Deus É Muito Bom” chega nas plataformas digitais no dia 27/04 , às 21h, acompanhado pelo lançamento do clipe no dia 28/04, às 12h.

Luan Santana avalia mudanças em 16 anos de carreira

Em conversa com a imprensa, na gravação de seu novo DVD no estádio do Mineirão, intitulado Luan City 2.0, Luan Santana revelou que pretende lançar novos projetos e ainda refletiu sobre os 16 anos de carreira.

"Sem dúvida [é o maior da minha carreira]. Foi mágico, senti algo especial. Depois de 16 anos de carreira fui surpreendido. Isso me move, fazer além da música", completou Luan Santana sobre a gravação do novo trabalho no estádio em Minas Gerais. Para ele, os momentos de cansaço na trajetória foram poucos e começaram a surgir mais recentemente, já que começou a carreira ainda na adolescência.

"Pode ser pelo fato de eu ter acontecido jovem, eu tinha 17 anos, joguei a cara na estrada e bora. Tudo é feliz, tudo é lindo", explicou ele. Apesar de ter se tornado conhecido com o sucesso da canção Meteoro, em 2009, ele já tinha diversas composições, algumas feitas quando criança. "Eu tinha 10 anos quando fiz Meu Destino", relembra.