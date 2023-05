Carol Peixinho atrai olhares ao surgir com look poderoso em show de Thiaguinho

Debaixo de chuva, Carol Peixinho surgiu radiante ao prestigiar show do amado, Thiaguinho, em Pernambuco; veja às fotos!

A dançarina Carol Peixinho (38) esbanjou estilo ao marcar presença no show da nova turnê, "Tardezinha" do amado, o cantor Thiaguinho (42), na tarde deste sábado, 20, no Centro de Convenções em Pernambuco, Recife. Ela posou na frente do palco, durante a apresentação da atração e exibiu o seu look poderoso.

A influenciadora marcou presença no evento para prestigiar o namorado e assistir o show de pertinho. Animada, a morena mostrou que nem mesmo a chuva desanimou o público. Diante das lentes dos fotográfos, a estrela apostou em um conjuntinho florido, composto por um cropped com direito a decote generoso, e missaia que deixou em evidência as suas pernas torneadas.

Nas redes sociais, ela mostrou o modelito para o grande evento e fez questão de exibir o look de vários ângulos. "Euzitaaaa passando na sua time line, prontíssima pra curtir esse Tardezinha em Recife que promete!!! ", declarou.

VEJA AS FOTOS DE CAROL PEIXINHO NO SHOW DE THIAGUINHO:

Foto: Ag News/ Felipe Souto Maior

Foto: Ag News/ Felipe Souto Maior

Foto: Ag News/ Felipe Souto Maior

Thiaguinho faz surpresa para Carol Peixinho e se declara: ''Deixa minha vida mais colorida''

Dia de festa para Carol Peixinho! No dia, 12 de abril, a influenciadora digital está completou mais um ano de vida e ganhou uma surpresa muito especial do namorado, Thiaguinho! O cantor viajou para Salvador, na Bahia, para celebrar a data ao lado da amada.

"E hoje é dia de celebrar a vida de quem deixa minha vida mais colorida… Mais Carolina… Meu Amô!!! Feliz aniversário!!! E que Deus continue derramando bençãos em sua vida!!! Saúde, paz… E que você realize todos os seus sonhos!!! Falar de você é falar de alegria! E se misturar alegria com amor? Aí dá nesse caminho lindo que estamos trilhando…", começou ele nas redes sociais.

"Obrigado por ser quem é na minha vida, na vida da minha família e na de todos que chegam perto de você e sentem sua LUZ! Te amoooo muitoooo! E sou muito agradecido a Deus pela oportunidade de dividir a vida contigo! Você é completamente lindaaaa! Parabéns, Carolinaaaa!", declarou ele.