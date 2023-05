De biquíni, Carol Peixinho surge em clima romântico ao lado de Thiaguinho

Apresentadora Carol Peixinho posa ao lado do amado, o cantor de pagode Thiaguinho, em dia de folga em Fortaleza

Nesta segunda-feira, 8, a apresentadora Carol Peixinho (38) usou suas redes sociais para compartilhar diversos cliques em um clima de romance ao lado de seu amado, o cantor de pagode Thiaguinho. De biquíni, a ex-BBB posou junto do namorado em uma piscina de borda infinita enquanto aproveitam os dias de folga em Fortaleza, no Ceará.

“Deus caprichou nesse dia”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Carol exibe toda sua boa forma, com sua barriga para lá de negativa, enquanto usa um biquíni listrado preto e branco. Em outras fotos, a ex-BBB surge ao lado de Thiaguinho, além de mostrar as frutas deliciosas que comeu durante a viagem.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza excepcional da musa, além da fofura dos dois pombinhos. “Perfeita por demais”, “Lindos”, “Lindona”, “Vocês…”, “O meu Ceará é lindo”, “Maravilhosos e cheios de luz” e “Sem condições para tamanha beleza” são apenas alguns dos elogios que podem ser vistos. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados.

Veja a publicação da apresentadora e ex-BBB Carol Peixinho curtindo os dias de folga no Ceará ao lado do namorado, o cantor Thiaguinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)



Thiaguinho faz surpresa para Carol Peixinho e se declara: ''Deixa minha vida mais colorida''

Dia de festa para Carol Peixinho! No dia, 12 de abril, a influenciadora digital está completou mais um ano de vida e ganhou uma surpresa muito especial do namorado, Thiaguinho! O cantor viajou para Salvador, na Bahia, para celebrar a data ao lado da amada. Enquanto jantava com familiares, a modelo foi surpreendida com um buquê de flores. Em seu perfil no Instagram, Thiaguinho compartilhou uma declaração apaixonada parabenizando Carol. "E hoje é dia de celebrar a vida de quem deixa minha vida mais colorida… Mais Carolina… Meu Amô!!! Feliz aniversário!!! E que Deus continue derramando bençãos em sua vida!!! Saúde, paz… E que você realize todos os seus sonhos!!! Falar de você é falar de alegria! E se misturar alegria com amor? Aí dá nesse caminho lindo que estamos trilhando…", começou ele.

"Obrigado por ser quem é na minha vida, na vida da minha família e na de todos que chegam perto de você e sentem sua LUZ! Te amoooo muitoooo! E sou muito agradecido a Deus pela oportunidade de dividir a vida contigo! Você é completamente lindaaaa! Parabéns, Carolinaaaa!", declarou ele.

Em seu feed, Carol compartilhou o momento da surpresa e fotos coladinhas com o namorado e agradeceu. "Sério. Que surpresa deliciosa, Meu Amor, assim como nosso amor. Que feliz ter você na minha vida!!! Te amo muito muito muito. Obrigada por tudo, tudin!!!", disse Carol. A ex-BBB ainda ganhou vídeo chamada de familiares de Thiaguinho para parabenizá-la e postou um print. "Meus amores. A ligação de lei. Amo vocês!!!", escreveu ela.