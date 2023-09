Cantora Majur anuncia fim do casamento apenas um ano após união

A cantora Majur revela que se separou do coreógrafo Amazonas: ‘A vida não é só amor’

A cantora Majur está separada. Nesta segunda-feira, 18, ela anunciou o fim do casamento com o coreógrafo Amazonas. Os dois oficializaram a união em setembro de 2022 em uma cerimônia ao ar em Salvador, na Bahia. Porém, eles decidiram romper a união apenas um ano depois.

Por meio de um comunicado nas redes sociais, ela falou sobre a decisão de se separar e contou que eles têm sonhos distintos e decidiram seguir caminhos separados.

"Em consideração à nossa história, ao nosso amor nesses 4 anos, e ao amor de vocês para com a gente, viemos comunicar que decidimos não continuar o nosso relacionamento enquanto casal, nesse momento das nossas vidas. Sim! Nos casamos praticamente ontem e foi o casamento mais lindo do mundo, sem dúvidas. Não há arrependimentos quando se vive a verdade. E foi tudo verdade!", disse ela.

E completou: "Porém, na caminhada desses anos, nos observamos, nos conhecemos e descobrimos que temos sonhos distintos e uma grande sede de realizá-los. Tentamos muito estar juntos pra viver tudo isso, mas, na grandeza do que se é pra cada um, desencontramos muitas vezes do nosso próprio caminho. Pode ser difícil pra vocês de entender, mas, fizemos escolhas até aqui. E essa também é a nossa escolha. Nos amamos demais, porém a vida não é só amor".

Por fim, ela contou que a separação foi amigável e eles podem voltar a ser vistos trabalhando juntos. "Vocês ainda vão nos ver juntos, trabalhando, às vezes no mesmo lugar. Ficam o nosso respeito e admiração que temos um pelo outro e a tudo que escolhemos até aqui. Pedimos respeito a vocês também, pois não é fácil estar onde estamos agora e tudo que precisamos é paz, acolhimento e muito amor. O nosso futuro, ao tempo pertence. E nosso amor já é para vida toda! Estamos bem, Majur e Amazonas", finalizou.

View this post on Instagram A post shared by MAJUR (@majur)

Relembre como foi o casamento de Majur e Amazonas

A cantora e compositora Majur disse o 'sim' para o coreógrafo Josué Amazonas em uma cerimônia no dia 6 de setembro de 2022, em Salvador, na Bahia. Os noivos receberam os amigos e familiares em uma festa sofisticada para celebrar o amor deles.

A celebração aconteceu pouco mais de um mês após o casamento civil deles, que aconteceu no início de agosto. Para o casamento desta semana, Majur surgiu deslumbrante com um vestido branco estilo sereia e com calda longa.

Vale lembrar que o noivado aconteceu em 28 de junho de 2021, Dia do Orgulho LGBTQIA+.