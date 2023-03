Cantora do duo Anavitória revela motivo para não se depilar

A cantora Vitória Falcão, do duo Anavitória, apareceu com pelos nas axilas em show e revela o motivo da decisão de não se depilar

A cantora Vitória Falcão, do duo Anavitória, surpreendeu ao exibir as axilas com pelos durante o show em um festival neste final de semana. A estrela cantou com a parceira os seus grandes sucessos e, ao levantar os braços, ela mostrou que não é adepta da depilação nas axilas.

Logo depois, ela contou sobre a decisão de não se depilar. “É só um corpo, são só pelos. É uma coisa que foi acontecendo...”, afirmou ela ao site Gshow. A artista ainda comentou: “Senti vontade de não depilar para me sentir não depilada”.

Há pouco tempo, a atriz Bruna Linzmeyer também mostrou fotos na praia e revelou que usa seus pelos naturais à mostra. No ano de 2019, Bruna também deu o que falar ao estampar uma capa da revista Marie Claire, na qual aparecia exibindo com todo orgulho sua axilas naturais. "Me depilei durante muito tempo. Ter pelos já foi estranho para mim. Hoje, acho estranho uma mulher não os ter. E mais: acho sexy quando uma mulher tem e acho sexy em mim", disse ela em entrevista para a revista.

Vitória Falcão faz rara aparição com o cabelo liso

A cantora Vitória Falcão, do duo Anavitória, deixou os fãs sem palavras nesta segunda-feira, 18, ao alisar seu cabelo cacheado. Em seu perfil do Instagram, a musa cacheada surge com o cabelão escovada e super liso.

"A Vitória de 16 anos viveu um dia nos meus 25", escreveu na legenda da publicação.