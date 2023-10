Cantor italiano é apontado como affair de Anitta; conheça Damiano David

Anitta e Damiano se conheceram nos bastidores da premiação VMA, que aconteceu no mês passado

Parece que a Anitta está vivendo um novo romance internacional. Depois da artista se decepcionar com o ator Simone Susinna, fãs acreditam que a musa de Honório Gurgel tem apostado em um novo artista italiano: Damiano David, vocalista da banda italiana Maneskin.

As especulações sugem poucos dias após membros da banda italiana darem uma entrevista para uma rádio dos Estados Unidos e elogiarem o talento da brasileira. Na ocasião, eles declararam que a performance de Anitta foi a melhor do VMA 2023.

Ainda durante o bate-papo, os roqueiros, que têm show no Brasil marcado para novembro, revelaram que o "after party" organizado pela funkeira foi o melhor evento que eles foram durante a noite em que estiveram no país.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, Anitta retribuiu os elogios e afirmou que amou conhecer os membros da banda, os quais ela garantiu que são realmente animados.

"Som do Måneskin é incrível. Tudo que eles fazem é cheio de energia e as produções são lindas. Fizeram uma performance no VMA neste ano que deixou o povo de queixo caído. Os clipes então... nem se fala! Estive com eles nos bastidores. Todos muito fofos! Também tive a honra de recebê-los na minha after party da premiação. Animadérrimos. Eu amo, né?", disse.

Anitta ficou com Damiano no afterparty do VMA chamou pra ser par romântico no clipe de Mil Veces mas ele tinha show no Canadá ent ela marcou a gravação e foi pra lá fazer com ele, simples assim. pic.twitter.com/8acbljb1jVhttps://t.co/wDfqGJKTBe — sahmanbaia ☆ (@sahfrommg) October 4, 2023

QUEM É DAMIANO?

Nascido em Roma, Damiano David é cantor e compositor italiano. Ele ficou mais conhecido por integrar a banda Maneskin, vice-campeã da versão italiana do reality musical The X Factor. A banda também fez parte do Eurovision 2021, onde se consagrou como grande campeã da temporada.

Filho de comissários de bordo, o bonitão é conhecedor de várias culturas, as quais foi apresentado pelos pais desde a infância. Cheio de estilo e autenticidade, o artista também chama atenção por seu forte posicionamento político.

Em 2021, ele aproveitou a visibilidade da banda para fazer um protesto durante um show na Polônia. Aliado da causa LGBTQIA+, ele beijou o companheiro de grupo, o guitarrista Thomas Raggi no palco.

“Achamos que todos deveriam ter permissão de fazer sem nenhum medo. Pensamos que todos devem ser completamente livres para ser o que quiserem. Obrigado, Polônia. O amor não é nunca errado”, gritou Damiano.