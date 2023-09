Anitta abre o jogo sobre os dois lados que tem dentro de si

Em entrevista na revista norte-americana, Anitta fala sobre sua personalidade, sua família e a realização do sonho de infância

A cantora Anitta foi destaque no site da revista People nesta sexta-feira, 15, após ganhar o seu segundo prêmio VMA há poucos dias. Na entrevista, ela falou sobre sua personalidade, sua família e a realização do sonho que tinha na infância.

Para começar, ela contou que tem dois lados dentro de si: o tímido e o sexy. Inclusive, ela diz sua personalidade Larissa (que é o seu nome verdadeiro, Larissa de Macedo Machado) é mais reservada, enquanto a Anitta é mais extrovertida.

“Larissa é muito reservada, muito discreta e muito quieta. Anitta é o oposto: franca e gosta de se expor. Acho que são duas pessoas completamente diferentes e eu costumava lutar contra isso. Costumavam ser dois lados do meu cérebro brigando entre si. Aprendi a fazê-los se comunicar”, disse ela.

Então, Anitta contou que sempre teve o sonho de ser cantora. “Quando eu era criança, eu dizia: ‘Vou ser cantora’. É engraçado olhar para mim quando era criança dizendo essas coisas e pensar: ‘Consegui’", afirmou.

E ela alcançou o seu sonho com o apoio e carinho da família. “Eles me dão uma percepção de parceria, relacionamento e amizade como ninguém. Eles me tratam como uma pessoa normal, mesmo que no Brasil eu seja tratada como uma rainha, uma superestrela. É uma convivência muito simples e humilde, adoro isso em nós. Estamos sempre juntos”, finalizou.

Vitória de Anitta no VMA

A cantora Anitta conquistou mais um VMA, da MTV! Na noite do dia 12 de setembro, ela subiu ao palco para receber o seu troféu na categoria de Melhor Videoclipe Latino pela música Funk Rave.

Ela recebeu o troféu das mãos dos ícones da música latina Thalía e Fat Joe. No palco, ela exibiu o seu terceiro look da noite, um vestido com franjas, e fez o seu agradecimento.

"Uau! Meu Deus, nem acredito! Brasil, estamos aqui de novo! Pela segunda vez estamos aqui, agradeço muito meus fãs, sem vocês eu não seria nada. Agradeço meus fãs no Brasil e no México. Obrigada minha gravadora por todo o apoio, minha equipe e agradeço a mim, porque eu trabalhei muito. Mais um funk brasileiro e vão ouvir muito mais. Funk brasileiro está aqui para ficar”, disse ela.

Foto: Getty Images