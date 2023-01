Calça de Harry Styles rasga durante show cheio de celebridades na plateia e assunto viraliza na web

Os fãs do Harry registraram o momento de todos os ângulos possíveis e a cena acabou repercutindo nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 26, Harry Styles (28), durante o primeiro show da Love On Tour de 2023, no Kia Forum, em Los Angeles, sofreu um pequeno acidente e acabou rasgando a sua calça mais uma vez durante o show.

O episódio aconteceu enquanto ele cantava o hit Music For A Sushi Restaurant, Em uma tentativa de animar ainda mais a plateia, o cantor se ajoelhou no chão, mas a calça de couro não resistiu ao movimento e se rompeu bem na virilha, expondo as roupas de baixo de Styles e parte de sua perna.

Os fãs registraram o momento de todos os ângulos possíveis e a cena acabou viralizando nas redes sociais, especialmente devido a reação inesperada do cantor. Ele não conseguiu esconder o choque, antes de cair na gargalhada e pedir uma toalha emprestada dos colegas de banda para cobrir a virilha.

A situação ficou ainda mais engraçada quando as fãs do cantor revelaram que a atriz Jennifer Aniston, que o cantor confessou ser seu crush de infância, estava na plateia. A intérprete de Rachel Green estava no evento para comemorar o aniversário de Ellen DeGeneres.

Após concluir a canção, o muso voltou ao canto do palco onde tudo aconteceu e então pediu desculpas aos fãs que presenciaram tudo de camarote. “Me desculpa!”, exclamou ele, arrependido. “Minhas calças rasgaram. Sinto que devo me desculpar com alguns de vocês ali na frente. Quero dizer, este é um show de família. Você senhor, você está bem? Eu prometo que não faz parte do show. Ok. É um show de família… ou será que não?”, brincou Styles.

Apesar do imprevisto, ele continuou o show mas acabou “improvisando” outro look com uma bandeira dos fãs.

Em dezembro do ano passado, durante a passagem do cantor pelo Brasil, o britânico sofreu um pequeno acidente, quando seu look para o segundo show em São Paulo rasgou.

Uma publicação compartilhada por Harry Styles Updates ♡ (@harryflorals)