Bruna Viola celebra o lançamento do clipe da música 'Bença': 'Tem muito sentimento'

Bruna Viola lança o clipe da música 'Bença', que foi gravado em uma fazenda em Araxá e tem a participação de Jackson Antunes

A cantora Bruna Viola é só alegria nesta sexta-feira, 20, com o lançamento do clipe da música Bença, que foi gravado em uma fazenda e traz a artista contracenando com Jackson Antunes. Em conversa com a CARAS Digital, a estrela contou sobre toda a emoção que a música transmite e confessou que ainda se emociona com um trecho em especial da canção.

“A música Bença para mim tem um significado muito importante pelo fato dela trazer a minha verdade, o que eu realmente vivi e vivo algumas vezes. De voltar para a minha cidade natal, ver meus pais, a fazenda... Ela conta, querendo ou não, um pouquinho da minha história. É um significado muito importante, de muito sentimento”, disse ela, e ainda completou sobre seu trecho favorito.

“O que chamou a atenção, na verdade, foi a letra da música inteira. Ela me emocionou muito na primeira vez que eu ouvi, por todo um sentimento à flor da pele de saudade da família, do meu cantinho lá no Mato Grosso, que é a fazenda, os meus cachorros. A minha parte favorita, que é uma parte que dói quando eu escuto, é quando fala: 'me conta dos cabelos brancos, quando eu saí não eram tantos', porque é totalmente verdade isso. Vivi isso e me emociona demais. Eu ainda embargo a voz para falar da música e quando eu escuto dá uma emocionada”, relembrou.

O novo clipe foi gravado em dois dias em uma fazenda em Araxá, no interior de Minas Gerais, com direção de Bruno Campos e apoio da Campos Produção. Os fãs da cantora vão vê-la novamente atuando em seu clipe e ela confessou que adora os seus momentos de atriz nas produções. “Em todas as músicas que eu escolho fazer o clipe eu gosto de estar no clipe, de fazer a personagem ali. Eu prefiro sempre colocar a cara para chamar mais a atenção do público, de curiosidade, de saber o que vai acontecer. Eu gosto de aparecer nos clipes. Sempre tem diretor que pergunta se quer que ele pegue atriz para fazer, mas eu sempre falo que vou atuar, contar uma historinha e eu mesma ser a personagem, eu acho mais legal”, declarou.

Desta vez, Bruna Viola teve a chance de voltar a contracenar com o ator Jackson Antunes – com quem ela atuou no filme Sistema Bruto, que será lançado em breve. “Eu conheci o Jackson Antunes na gravação do filme e ali nós criamos um vínculo muito sincero de amizade. Eu pude conhecer o ser humano incrível que ele é, humilde e tive a ideia de convidá-lo para fazer toda essa verdade e experiência de vida para o clipe da música Bença. A música representa um pouco ele também, que se emocionou muitas vezes escutando a música. A participação dele foi de muita verdade e trouxe toda a essência dele, que é raiz, que é da época de pedir bença para o pai e para a mãe. Foi incrível a participação dele”, revelou ela, que também contou com as atuações de Abadia Moura e Barbara Madeira no clipe.

A música tem autoria de Avellar, Renne Fernandes, Alex Alves e Clebinho, e produção musical de Flávio Guimarães.

Clipe da cantora Bruna Viola para a música Bença