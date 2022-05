Bruna Linzmeyer curte show de Léo Santana ao lado da namorada

Atriz Bruna Linzmeyer aproveitou um show do cantor Léo Santana no Rio de Janeiro

No último sábado, 28, a atriz Bruna Linzmeyer (29) curtiu um show do cantor Leo Santana (34) ao lado da namorada, Marta Supernova.

A atriz esteve presente na Praça da Apoteose para a Maratona da Alegria, que contou com diversos shows, inclusive Leo Santana e Ludmilla (27)

Na ocasião, Bruna posou sorridente ao lado da amada para os fotógrafos, e esbanjou carisma com o sorrisão.

Ainda nesta semana, Bruna Linzmeyer participou do Encontro ao lado de Fátima Bernardes (59) e o cantor Leo Santana e aproveitou os bastidores do programa para tietar o artista.

No seu perfil do Instagram, Bruna compartilhou um clique ao lado de Fátima e Leo, e já mostrou que é fã de carteirinha do cantor.

