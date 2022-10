Britney Spears apaga perfil do Instagram após briga com família nas redes

A cantora Britney Spears desabafou nas redes sobre problemas familiares

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 14h33

Britney Spears (40) apagou novamente sua conta no Instagram após discussão com familiares pela internet. A cantora agora está se comunicando com seus fãs pelas suas outras redes sociais, principalmente pelo Twitter.

Após uma postagem da artista dizendo que “um pedido de desculpas genuíno ajudaria a encerrar” as desavenças da família, Lynne Spears (67), a mãe da famosa, comentou uma mensagem pedindo perdão, recentemente em uma das publicações da filha. O pedido público de desculpas devido aos 13 anos de tutela, que acabaram apenas em 2021. Lynne também implorou à Britney que seja desbloqueada para às duas "conversarem pessoalmente".

Porém, logo depois, a cantora desenterrou outro escândalo, contando outro episódio turbulento de sua relação com seus pais na adolescência, onde diz ter levado um tapa na cara da própria mãe, aos 15 anos. A famosa ainda desabafou sobre o episódio em suas redes e explicou o ocorrido:

"Eu juro que nunca dei um tapa em ninguém na minha vida!!! DARIA QUALQUER COISA PARA VER COMO É... SÓ QUERIA DIZER ISSO!!! A primeira vez que levei um tapa foi na noite em que Paris [Hilton] e Lindsay [Lohan] me deixaram na minha casa de praia com meus bebês!!! Kevin me deixou naquele ponto, então eu tinha uma pequena casa de praia e minha mãe estava cuidando de Jayden e Preston... sim, eu festejei até as 4 da manhã e minha mãe ficou put*!!!!", contou Britney, e ainda completou: "Eu entrei, ela olhou para mim e me deu um tapa tão forte que eu nunca vou esquecer!!!".

A famosa também fez um post questionando o tratamento de seus pais, Lynne e Jamie Spears (70) - que foi o principal responsável pela tutela pelos 13 anos: “Por que você e a família concordaram com isso e me trataram como um cachorro? O QUE TORNA VOCÊ TÃO ESPECIAL??? O QUE TORNA SUAS OUTRAS FILHAS TÃO ESPECIAIS QUE VOCÊ ME TRATAVA MENOS DO QUE UM CACHORRO?"