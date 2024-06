Billy Ray Cyrus se separa apenas 7 meses após o casamento

Pai de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus entra com pedido de divórcio e tenta a anulação do casamento com Firerose

O cantor Billy Ray Cyrus está solteiro novamente. Ele decidiu se separar de Firerose apenas 7 meses após o casamento. De acordo com o site da revista People, ele entrou com o pedido de divórcio na justiça e tenta também a anulação do matrimônio.

Billy se casou com Firerose, que é o nome artístico de Johanna Rose Hodges, em outubro de 2023. E eles registraram o pedido de separação em 22 de maio de 2024 em Nashville.

A revista People informou que eles alegaram diferenças irreconciliáveis e conduta conjugal inadequada. Além disso, Cyrus acusa a ex-mulher de fraude. Por enquanto, o ex-casal não se pronunciou sobre a separação.

Vale lembrar que os dois foram amigos por muitos anos e fizeram músicas juntos, como New Day, Time, Plans e After The Storm. O romance começou em 2022. Agora, os dois não se seguem mais nas redes sociais.

No passado, Billy Ray Cyrus foi casado com Tish Cyrus por 28 anos, com quem teve cinco filhos: Miley, Noah, Brandi, Trace e Braison. Antes disso, ele também teve outro filho, Christopher Cody, do relacionamento com Kristen Luckey.

Miley Cyrus já falou sobre a relação com o pai

Miley Cyrus abriu o coração e falou pela primeira vez sobre seu relacionamento tenso com seu pai, o astro da música country, Billy Ray.A cantora admitiu que tem tentado retomar os laços, mas que tem sido difícil porque considera que cresceu com realidade diferente.

"Meu pai cresceu o oposto de mim. Eu cresci no palco, e em uma casa com uma família super unida e todos morando sob o mesmo teto. E eu cresci financeiramente estável e emocionalmente estável, eu acho, também em meus relacionamentos. Isso é algo que meu pai não tinha", iniciou a loira durante o programa "Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", do Disney+.

"Já vi como isso afeta muitas pessoas que passam de não ter nada a ter tudo. É um lugar muito perigoso", acrescentou ela, reflexiva.

Na sequência, a estrela ainda explicou como interpreta a fama de uma maneira bem diferente da visão de Billy Ray. "Ele se sentir amado por um grande público o impactou emocionalmente mais do que jamais poderia ter causado a mim. Quando ele se sente especial ou importante, é como curar uma ferida de infância. E eu sempre me senti e me vi como uma estrela. Isso me emociona. Então, acho que essa é a diferença", concluiu.