Bia Bonemer, filha de William Bonner, diz que quer ser cantora

11/10/2022

Bia Bonemer (24), filha do casal Fátima Bernardes e William Bonner, contou durante o podcast Foquinha no Gshow que tem vontade de começar uma carreira de cantora. A designer, que é uma das trigêmeas do casal de jornalistas, esteve junto de Lívian Aragão no programa (23), amiga de longa data.

“Tive algumas reuniões e estou pensando na possibilidade de ser cantora. A gente está em uma idade que tem que experimentar as coisas”, contou Bia. “Por mim seria no pagode, tem mais a ver comigo e falta mulher, ainda é um lugar muito de homem. Queria cantar com Ludmilla e amo Mumuzinho. Faria parceria com várias pessoas”, completou a designer.

Lívian, concorda. “Quando a gente é ator, tem que cantar, dançar, fazer pirueta, tecido. O canto vem um pouco para esse lado de atriz. Se rolasse um projeto musical, eu faria”, afirma a filha de Renato Aragão, que já atuou em novelas como "Flor do Caribe" (2013) e "Tempo de Amar" (2017).

A filha de Fátima Bernardes e William Bonner decidiu chamar a atenção de seus seguidores com sua beleza. Em suas redes sociais, a designer apareceu apostando em um biquíni laranja, posando sentada e pegando sol.

Entre caras e bocas, Bia Bonemer completou o visual com o cabelo preso em um rabo e colocou um óculos escuro.

